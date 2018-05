Corea Nord | Usa | 80-120mila prigionieri

Corea del Nord - il braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore : ... ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un'eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo. Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una ...

Usa e Giappone contro Corea del Nord : "La denuclearizzazione è obbligatoria" : Il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro Giapponese Shinzo Abe hanno una priorità comune ora: imporre lo smantellamento di tutto l'arsenale nucleare di Pyongyang . La comunione di ...

Corea del Nord invia ex capo dei servizi segreti a New York : Uno dei principali generali della Corea del Nord sta per partire per gli Stati Uniti per una rara e sorprendente visita mentre sono in atto i preparitivi per lo storico incontro tra il presidente ...

Corea del Nord - esperti : in caso di accordo necessari fino a 10 anni per la denuclearizzazione : Secondo uno studio pubblicato da esperti della Stanford University ci vorranno almeno 10 anni per l’applicazione di qualsiasi accordo diplomatico che Donald Trump potrà raggiungere con Kim Jong-un per la denuclearizzazione della Corea del Nord. La Casa Bianca al momento sta cercando di verificare quanto Pyongyang sia veramente disposta a rinunciare al suo programma nucleare prima dell’incontro del 12 giugno a Singapore. Tre studiosi ...

Corea del Nord - alto papavero a New York per definire summit : Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare NordCoreana e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Pyongyang è giunto a Pechino da dove prenderà un ...

Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare NordCoreana e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Pyongyang è giunto a Pechino da dove prenderà un

NordCorea - alto funzionario vola in Usa : 7.51 Kim Yong Chol, ex capo dell'intelligence Nordcoreana e ora vice presidente del comitato centrale del Partito dei lavoratori, partirà da Pechino alla volta di New York per "definire i dettagli finali" del summit tra Trump e Kim Jong-un. Lo fa sapere l'agenzia di stampa suscoreana, Yonhap. Secondo l'agenzia, il leader Nordcoreano ricambierebbe in questo modo le due recenti visite a Pyongyang di Mike Pompeo, la prima come direttore della Cia ...

Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord

Corea del Nord : torna in agenda summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Inviati Usa in Nord Corea per colloqui : WASHINGTON, 27 MAG - Una squadra di funzionari Usa è entrata oggi in territorio NordCoreano per colloqui preparatori in vista del possibile summit fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed ...

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordCoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

INCONTRO KIM-MOON : ‘RIAPERTO’ VERTICE CON TRUMP A SINGAPORE/ Dubbi in Nord Corea e il ruolo della Cina : Coree, VERTICE a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare TRUMP". Si riapre possibilità del summit in SINGAPORE: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:27:00 GMT)