Corea del Nord | esperti | in caso di accordo necessari fino a 10 anni per la

Corea del Sud vince in amichevole 2-0 con Honduras : Vittoria per 2-0 della Corea del Sud contro l'Honduras nell'amichevole di preparazione ai Mondiali che si è giocata a Daegu. Gli asiatici passano in vantaggio al 60′ grazie a un gol del giocatore del Tottenham, Son Heung Min, raddoppio al 73′ di Moon Seon Min. La nazionale sudCoreana è stata inserita nel gruppo F assieme a Germania, Svezia e Messico. (AdnKronos)

Corea del Nord - alto papavero a New York per definire summit : Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare NordCoreana e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Pyongyang è giunto a Pechino da dove prenderà un ...

Corea del Nord : torna in agenda summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordCoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

Kim Jong-un vede il leader della Corea del Sud : “Ora c’è la volontà di incontrare Trump” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la «sua ferma volontà» di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia ufficiale nordCoreana Kcna dopo l’incontro a sorpresa di sabato tra Kim e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, nel villaggio di confine di Panmunjom. Durante l’incontro, Kim ha confermato l’int...

Pronostico Corea del Sud vs Honduras - Amichevole Internazionale 28-5-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Finale play offs, Analisi e Pronostico di Corea del Sud-Honduras, Lunedì 28 Maggio 2018. Per Shin Tae-Yong due assenze importanti. Corea del Sud–Honduras lunedì 28 maggio. Parte da Daegu la serie di amichevoli in preparazione della Coppa del Mondo per la Corea del Sud, inserita nel Gruppo F. La Nazionale guidata dal ct Shin Tae-yong esordirà il 18 giugno alle 14:00 contro la Svezia e giocherà poi contro ...

Corea del Nord - Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano : "Procediamo molto bene" : Gli Stati Uniti avevano annullato il vertice fissato per il 12 giugno a Singapore. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in: "Pyongyang vuole la denuclearizzazione della penisola"

Corea del Nord - Kim vuole incontrare Trump - Il presidente americano : 'Procediamo molto bene' : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la "sua ferma volontà " di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia ufficiale NordCoreana Kcna, dopo l'incontro ...

Corea del Sud : 'Da Kim dubbi sulla sicurezza garantita dagli Usa' : La Corea del Nord resta dubbiosa sulla "promessa degli Stati Uniti sulla sicurezza garantita" dopo il completamento del complesso processo di denuclearizzazione. Lo ha riferito il presidente ...

