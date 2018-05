Convocati Francia Mondiali 2018 | la stella è Griezmann | tanti esclusi eccellenti

Calcio - i Convocati dell’Italia U21 per le amichevoli con Portogallo e Francia : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana U21, ha diramato le convocazioni per le prossime due amichevoli. Gli azzurrini affronteranno il Portogallo (venerdì 25 maggio a Coimbra) e la Francia (martedì 29 maggio a Besançon). Prima chiamata per il portiere Alessandro Plizzari e per l’attaccanti Enrico Brignola. Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipo’ (Novara) Difensori: Claud ...

ITALIA - Convocati MANCINI/ La lista dei probabili nomi contro Francia e Olanda : Nazionale riparte da Balotelli : ITALIA, CONVOCATI MANCINI: a pochi giorni dalle amichevoli contro Francia e Olanda prende corpo la nuova Nazionale. Il punto esclamativo sarà il ritorno in azzurro di Mario Balotelli. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:13:00 GMT)

I 23 Convocati della Francia per i Mondiali : L'abbondanza di talenti ha costretto l'allenatore Didier Deschamps a escludere, tra gli altri, gente come Alexandre Lacazette, Anthony Martial e Adrien Rabiot The post I 23 convocati della Francia per i Mondiali appeared first on Il Post.

Italia - oggi i primi Convocati di Mancini. Ecco i probabili 25 azzurri per Francia e Olanda - : Intanto secondo la Gazzetta dello Sport, sono questi i probabili 25 convocati: PORTIERI Donnarumma, Perin, Sirigu. ESTERNI DIFENSIVI Darmian, De Sciglio, Florenzi, Zappacosta. CENTRALI Bonucci, ...

Francia : Payet infortunato fuori dai 23 Convocati : Dimitri Payet non figura nell'elenco dei 23 convocati da Didier Deschamps per i Mondiali in Russia. L'infortunio patito ieri sera durante la finale di Europa League terrà infatti fuori il giocatore ...

Mondiali Russia 2018 - i Convocati della Francia : c’è Matuidi. Attesi Pogba e Griezmann : È una delle nazionali più attese ai Mondiali di calcio di Russia 2018: Didier Deschamps oggi ha tolto il velo alla sua Francia, annunciando la lista dei 23 convocati per la manifestazione iridata. Davvero molto poche le sorprese: presenti tutte le stelle, da Paul Pogba ad Antoine Griezmann, ieri vincitore dell’Europa League con il suo Atletico Madrid. Tra gli italiani al via Blaise Matuidi, perno del centrocampo della Juventus. I ...

Under 16 - 20 azzurrini Convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Under 16 - 20 azzurrini Convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Coppa Davis 2018 - i Convocati della Francia per la sfida con l’Italia. I transalpini puntano su un doppio super : Yannick Noah, capitano della Nazionale francese di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per la sfida contro l’Italia, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. I transalpini, detentori dell’Insalatiera, cercheranno il colpaccio contro gli azzurri sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova (6-8 aprile). Questi i giocatori chiamati agli ordini Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Adrian ...

Coppa Davis 2018 - i Convocati dell’Italia per i quarti di finale contro la Francia. C’è Fabio Fognini - novità Matteo Berrettini : Corrado Barazzutti, capitano della Nazionale Italiana di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno la Francia sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova nel weekend del 6-8 aprile. La nostra squadra, reduce dalla vittoriosa trasferta in Giappone, cercherà l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Questi i ragazzi chiamati agli ordini: Simone ...