Coni | lo sport è benessere e contrasta la povertà infantile

Danza - tutti prosciolti i dirigenti accusati : dal Tar duro colpo alla giustizia sportiva del Coni : Il grande scandalo della Danza sportiva si è risolto in una bolla di sapone: presidenti in carica e passati deferiti, dirigenti alla sbarra, tre gradi di giudizio. Tutto inutile: gli accusati sono stati prosciolti perché il processo non avrebbe mai dovuto neanche avere luogo, viziato da una serie di irregolarità da parte della Procura generale e del Collegio di garanzia del Coni che hanno portato al suo annullamento, come stabilito dal Tar del ...