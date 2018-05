eurogamer

: Confermati i Games with Gold di giugno, includono Assassin's Creed Chronicles: Russia. #GameswithGold - Eurogamer_it : Confermati i Games with Gold di giugno, includono Assassin's Creed Chronicles: Russia. #GameswithGold -

(Di martedì 29 maggio 2018) Qualche ora fa vi avevamo raccontato di un primo rumor riguardo idi, che stando al sito Xbox tedesco avrebbero dovuto includere un episodiodi's, un pack di contenuti per Smite e due interessanti titoli per Xbox 360.Col passare delle ore è stata Microsoft stessa a confermare il rumor, ufficializzando quindi i titoli gratuiti che gli abbonatipotranno riscattare nel mese di. Idel prossimo mese saranno quattro, come di consueto, e includeranno quindi's, ilBundle di Smite, Sonic & All-Stars Racing Transformed e Lego Indiana Jones 2: The New Adventures.Ecco nel dettaglio idie le rispettive date di disponibilità, così come riportate da VG24/7:Read more…