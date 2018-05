Con l’euro o Con la neuro. Ribelliamoci allo sfascismo : Arrivati a questo punto della storia, dopo aver osservato il fallimento degli incapaci antisistema, dopo aver registrato che i capricci dei gemelli diversi del populismo hanno colpito al cuore la credibilità del nostro paese, dopo aver preso atto che la presidenza della Repubblica ha in extremis sce

Kate Middleton e l'abito di Zara da 50 euro/ Foto - la principessa mamma a tempo pieno e Con un outfit normale : Kate Middleton e l'abito di Zara da 50 euro, Foto: la moglie del Principe William è una mamma a tempo pieno e con un outfit normale. Le immagini dal Regno Unito la rendono umana.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 00:37:00 GMT)

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : il movimento azzurro si Conferma ai vertici - tanti talenti pronti al salto di qualità : Gli Europei Junior di Canottaggio, che si sono svolti questo fine settimana a Gravelines (Francia), hanno confermato l’Italia come une delle potenze di questo sport, anche in ambito giovanile. Il bel paese ha conquistato otto medaglie (due ori, cinque argenti e un bronzo), chiudendo così al secondo posto nel medagliere, alle spalle della Repubblica Ceca (tre ori e un argento) e davanti alla Romania (un oro, cinque argenti e un bronzo). Un ...

Perché il flirt dell'Italia Con l'uscita dall'euro resta inquietante per i mercati : Roma. Rifiutando di accogliere la proposta dell'euro-critico Paolo Savona come ministro dell'Economia il presidente della Repubblica ha fermato la nascita di un governo populista Lega-M5s e, nel suo discorso domenica sera, Sergio Mattarella ha confermato pubblicamente che il piano di quella ...

Governo - Travaglio : “Prossime elezioni trasformate in un referendum sull’euro e in uno pro o Contro Mattarella” : “La mossa di bocciare un Governo che ha la maggioranza in Parlamento per sostituirlo con un Governo che non ce l’ha, significa prima cospargere i palazzi del potere di benzina e poi, chiamando Cottarelli, buttare anche il cerino acceso”. A dirlo, durante lo speciale di Loft intitolato #CaosGoverno, è il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Si è creata una situazione per cui le prossime elezioni politiche ...

Google Pixel 2 XL in sConto di 100 euro sul Google Store fino al 3 giugno : Google Pixel 2 XL è ancora oggi uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato e fino al prossimo 3 giugno viene proposto con uno sconto di 100 euro sul Google Store, che ne porta il prezzo a 889 euro rispetto ai 989 euro previsti di listino (la spedizione è gratuita). L'articolo Google Pixel 2 XL in sconto di 100 euro sul Google Store fino al 3 giugno proviene da TuttoAndroid.

Governo : Soverini (Area civica) - grande alleanza Contro antieuropeisti : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La politica italiana è a un bivio pericoloso che segnerà il futuro del Paese per molti anni: da un lato la scelta populista ed antieuropea, dall’altro quella democratica ed europea. Per questo lanciamo un appello a tutte le forze politiche, dal Pd alla sinistra, da quelle liberali, ai riformisti, all’area cattolica, ed a tutte quelle che credono fermamente nei valori della Costituzione per ...

Governo : Puglisi - bluff M5S-Lega su Contratto - ora chiarezza su euro : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – I leader di Lega e Movimento 5 Stelle sul contratto di Governo e su un potenziale ministro “ambiguo” come Paolo Savona all’Economia “hanno bluffato, ma sono stati chiamati”. Ora, però, alle prossime elezioni dovranno esplicitare le proprie posizioni sul futuro dell’Italia nell’Unione europea e nell’euro. Riccardo Puglisi, professore associato di Economia politica ...

Governo : Puglisi - bluff M5S-Lega su Contratto - ora chiarezza su euro (2) : (AdnKronos) – Dal punto di vista dell’equilibrio della finanza pubblica, continua Puglisi, “i punti fermi sono le riforme delle pensioni Maroni e Fornero. La finanza pubblica italiana affronta rischi, ma un rischio importante è stato tolto. Quindi non ci sono rischi immediati”. Ora, con il possibile esecutivo guidato da Carlo Cottarelli, “c’è uno spazio strettissimo, ma sui singoli provvedimenti c’è ...

Canoa slalom - Europei 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 10 gli azzurri in gara a Praga : Saranno 10 gli italiani in gara a Praga, in Repubblica Ceca, agli Europei Senior di Canoa slalom, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Nessun equipaggio azzurro in gara nella nella canadese biposto: andiamo a scoprire chi difenderà il tricolore nelle altre quattro specialità. Nel K1 maschile l’Italia può schierare la prima delle punte di diamante di questa spedizione: Giovanni De Gennaro (C.S. Carabinieri) ha chiuso al settimo posto in ...

A Parigi il ristorante più grande d’Europa - Con cucina italiana : Con i suoi 4.500 metri quadrati di struttura, e oltre 1000 posti a sedere, è diventato ufficialmente in un batter d’occhio il ristorante più grande d’Europa. E anche se si trova di fatto a Parigi, è in qualche modo indissolubilmente legato al nostro Paese. In questi giorni nella capitale francese, e per la precisione nel campus dedicato alle startup Station F, è stato inaugurato “La Felicità”, nuovo locale da record della catena Big ...

Renzi : si tornerà presto al voto. SContro tra chi vuole uscire da Europa : Renzi: incapacità di governo tra Lega e 5S Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, riportate nella sua enews. “Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall’Europa e chi vuole un’Italia forte ma dentro l’Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, ...

Windows 10 on ARM : apparsi in rete i benchmark di Lenovo Europa - il primo 2-in-1 Con Snpadragon 845 : Windows 10 on ARM è un progetto che continua ad affascinare e ad incuriosire poichè rappresenta una vera e propria alternativa ai classici processori Intel che dominano l’intero mercato mondiale dei PC. L’attuale generazione di Windows 10 on ARM costituita dallo Snapdragon 835, seppur molto interessante soprattutto dal punto di vista dell’autonomia che raggiunge anche 20 ore, del surriscaldamento minimo, della connettività LTE ...