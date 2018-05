Commissario Ue | Spread? Così non voterete più i populisti | Bufera e scuse

Oettinger : 'Dai mercati lezione a italiani' - è bufera sul Commissario Ue. Spread vicino a 300 : Lo Spread risale sopra i 280 punti base, a 282 punti , al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e il presidente Mattarella al Quirinale. Il rendimento del ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Spread - il Commissario Ue Oettinger : 'Dai mercati segnali agli italiani'. Scoppia la polemica : 'Le mie preoccupazoni e aspettative sono che le prossime settimane mostreranno che gli sviluppi sui mercati italiani, sulle obbligazioni e sull'economia saranno così pervasivi che potrebbero ...

Spread al top - il Commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Bufera dopo il tweet del commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger: "Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Online era finita anche una prima versione non corretta

Spread - il Commissario Ue Oettinger : «Dai mercati segnali agli italiani». Scoppia la polemica : Riesplode la polemica contro le ingerenze dei commissari europei sulla politica italiana dopo le dichiarazioni del titolare del Bilancio, Guenther Oettinger, tedesco, esponente della Cdu, il partito...

Spread - il Commissario Ue Oettinger : «Dai mercati segnali agli italiani». Scoppia la polemica : Riesplode la polemica contro le ingerenze dei commissari europei sulla politica italiana dopo le dichiarazioni del titolare del Bilancio, Guenther Oettinger, tedesco, esponente della Cdu, il partito...

Spread al top - il Commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Secondo il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger "lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Salvini: no alle minacce.

Spread - il Commissario Ue Oettinger : Mercati insegneranno agli italiani a votare. Salvini : sono senza vergogna. Il Pd : offensivo e stupido : Riesplode la polemica contro le ingerenze dei commissari europei dopo le dichiarazioni del titolare del Bilancio, Guenther Oettinger. «Lo sviluppo negativo dei Mercati porterà gli...

Spread - il Commissario Ue Oettinger : Mercati insegneranno agli italiani a votare. Salvini : sono senza vergogna. Il Pd : offensivo e stupido : Riesplode la polemica contro le ingerenze dei commissari europei dopo le dichiarazioni del titolare del Bilancio, Guenther Oettinger. 'Lo sviluppo negativo dei Mercati porterà gli italiani a non ...