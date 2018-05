Gunther Oettinger - chi è e cosa ha detto?/ Tusk contro Commissario Ue : Salvini e Pd chiedono le dimissioni : Gunther Oettinger chi è? Commissario europeo, pro-Merkel, con una fidanzata di 25 anni più giovane. Le sue dichiarazioni sul futuro governo italiano hanno fatto il giro del web(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:56:00 GMT)

Commissario Ue Oettinger : "I mercati insegneranno agli italiani a votare". Le reazioni indignate dei nostri politici : Aggiornamento ore 16:30 - Il giornalista Bernd Thomas Riegert che ha diffuso la frase di Gunther Oettinger ha spiegato che il Commissario Ue non ha detto esplicitamente che i mercati "insegneranno" agli italiani a votare, ma che si è trattato di una sintesi giornalistica. La frase letterale, tra l'altro ripetuta due volte dal Commissario durante l'intervista, è stata:"La mia preoccupazione e le mie aspettative è che nelle prossime settimane ...

Governo - Commissario Ue Oettinger : 'Non volevo mancare rispetto' : "Non volevo mancare di rispetto e mi scuso". Lo scrive su Twitter il commissario europeo Gunther Oettinger a proposito delle dichiarazioni sulla crisi politica italiana, rilasciate durante un'intervista a Deutsche Welle. Le sue parole , "I mercati spingeranno gli italiani a non votare per i populisti", hanno suscitato un polverone nel nostro Paese.

Le polemiche sul Commissario Oettinger e i razzi contro Israele. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA polemiche per le frasi del commissario europeo Oettinger sull’Italia. In un’intervista concessa all’emittente Dwnews, il commissario tedesco aveva detto che “i mercati e lo spread saranno un segnale che indurrà gli italiani a non votare più per i populisti”. Si tratta, secondo il pres

'Dai mercati monito agli italiani' - bufera sul Commissario Ue Oettinger che poi si scusa : ... il concetto resta: "La mia preoccupazione e la mia attesa è che lo sviluppo dei mercati in Italia, dei bond e dell'economia diventi così radicale da essere un segnale agli elettori a non votare per ...

GUNTHER OETTINGER - CHI È E COSA HA DETTO?/ Europa zittisce Commissario Ue : Tusk - "non dare lezioni a italiani" : GUNTHER OETTINGER chi è? Commissario europeo, pro-Merkel, con una fidanzata di 25 anni più giovane. Le sue dichiarazioni sul futuro governo italiano hanno fatto il giro del web(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:43:00 GMT)

Gunther Oettinger - il Commissario Ue con la passione per gli aerei dei lobbisti russi e amicizie nella ‘ndrangheta : Lo chiamano “il lobbista”, è noto per le sue uscite poco politically correct e per le sue amicizie controverse. Chi è e da dove viene Gunther Oettinger l’attuale commissario europeo per il bilancio e le risorse umane? Membro della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha scalato velocemente i vertici del partito nel Land del Baden Wurttemberg fino a diventare governatore dello stato sud-occidentale nel 2005, per essere ...

Günther Oettinger - la carriera del Commissario Ue segnata dalle gaffe - : Molti gli scivoloni: da leader dei giovani della Cdu definì pubblicamente il "suo" capo Helmut Kohl "finito", nel novembre 2016 parlò di una delegazione cinese in visita a Bruxelles come "quelli con ...

Oettinger : 'Dai mercati lezione a italiani' - è bufera sul Commissario Ue. Spread vicino a 300 : Lo Spread risale sopra i 280 punti base, a 282 punti , al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e il presidente Mattarella al Quirinale. Il rendimento del ...

Commissario Ue Oettinger : 'I mercati insegneranno agli italiani come votare' : Immediate le reazioni trasversali. Salvini: 'Questa è una minaccia, non ho paura'. Martina: 'Nessuno può dire agli italiani come votare' - Si inaspriscono i toni tra Europa e Italia. Il Commissario al ...

Gunther Oettinger - chi è e cosa ha detto?/ Il virgolettato esatto del Commissario Ue non cambia il senso : Gunther Oettinger chi è? Commissario europeo, pro-Merkel, con una fidanzata di 25 anni più giovane. Le sue dichiarazioni sul futuro governo italiano hanno fatto il giro del web(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:20:00 GMT)

Tutte le gaffe di Oettinger - il Commissario europeo forse tradito da una sintesi sbagliata : Dopo l'approdo a Bruxelles come commissario europeo , Energia ed Economia e società digitali i primi incarichi, , ha spesso imbarazzato il suo stesso collegio e il Partito Popolare europeo di cui è ...

Bufera sul Commissario Ue Oettinger per una frase sull'Italia : Aggiornamento ore 16:30 - Il giornalista Bernd Thomas Riegert che ha diffuso la frase di Gunther Oettinger ha spiegato che il Commissario Ue non ha detto esplicitamente che i mercati "insegneranno" agli italiani a votare, ma che si è trattato di una sintesi giornalistica. La frase letterale, tra l'altro ripetuta due volte dal Commissario durante l'intervista, è stata:"La mia preoccupazione e le mie aspettative è che nelle prossime settimane ...

'Dai mercati un segnale agli elettori italiani'. Bufera sul Commissario Ue Oettinger. Juncker 'Commento sconsiderato' : Economia L'Italia fa davvero paura: volano i rendimenti dei Btp a breve scadenza di VITTORIA PULEDDA