laragnatelanews

: Come si evolverà il mercato delle traduzioni? - - evyna : Come si evolverà il mercato delle traduzioni? - - Gekjess : @AyuKitsune Fa rabbia ma è una verità. Comunque non vedo l'ora di vedere come evolverà la sua carriera -

(Di martedì 29 maggio 2018) Il, in futuro, si, finendo per approdare sempre più ad una forte specializzazione. Occorrerà una conoscenza totale della materia, per diventare un esperto di settore. Ildella traduzione negli ultimi trent’anni ha conosciuto cambiamenti di natura strutturale davvero profondi. In un mondo sempre maggiormente globalizzato, la domanda di servizi linguistici,ed interpretariato, ha conosciuto una forte crescita. I clienti sono e saranno sempre più esigenti, richiedendo servizi sempre più all’insegna della qualità. Il nuovo scenario delrichiede pertanto una ridefinizione del significato della parola “specializzazione”. Definiti con una perfida punta di ironiadei veri e propri vocabolari ambulanti che traducono una parola dalla lingua di partenza a quella di arrivo, in genere la loro lingua ...