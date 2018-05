Come si evolverà il mercato delle traduzioni? : Il mercato delle traduzioni, in futuro, si evolverà, finendo per approdare sempre più ad una forte specializzazione. Occorrerà una conoscenza totale della materia, per diventare un esperto di settore. Il mercato della traduzione negli ultimi trent’anni ha conosciuto cambiamenti di natura strutturale davvero profondi. In un mondo sempre maggiormente globalizzato, la domanda di servizi linguistici, Come traduzioni ed interpretariato, ha ...