COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il governo Cottarelli Tutto rinviato a domani

X Factor 2018 - COLPO di scena : Asia Argento in giuria : ... nella sua pluridecennale e multiforme carriera ha spaziato dal cinema, dove è regista e autrice, alla tv, e alla musica, con una visione unica, spaziando nel mondo industrial ed elettropop. È stata ...

Finale Champions League - subito un COLPO di scena : Salah out alla mezzora! : Finale Champions League, subito fuori dai giochi Mohammed Salah, Liverpool costretto a sostituire il suo talento egiziano Finale Champions League che perde uno dei più attesi protagonisti. Si è fatto un gran parlare del duello tra Cristiano Ronaldo e Mohammed Salah, ma di fatto non andrà in scena. L’esterno egiziano del Liverpool infatti, è stato messo fuori gioco da Sergio Ramos, che con un intervento da karate ha lussato la spalla del ...

Panchina Cagliari - COLPO di scena : sorpasso a sorpresa nelle ultime ore : Panchina Cagliari – Il Cagliari ha da poco concluso una stagione non entusiasmante in Serie A che comunque ha portato alla salvezza nel massimo campionato italiano, la decisione in comune con il tecnico Diego Lopez è stata quella di non proseguire nel rapporto. Sembrava fatta con l’ex Genoa Juric ma nelle ultime ore c’è stato un sorpasso, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ risalgono le quotazioni ...

F1 - Gp di Monaco – COLPO di scena a Montecarlo : Red Bull in difficoltà - Verstappen rischia grosso : Max Verstappen rischia grosso a Montecarlo: dopo lo schianto in Fp3 l’olandese rischia grosso Clamorosa notizia dal paddock di Montecarlo. Contrariamente alla notizia circolata circa un’ora fa, secondo la quale il cambio della monoposto di Max Verstappen non avesse riportato danni dopo lo schianto dell’olandese contro le barriere al termine delle Fp3 del Gp di Monaco, la comunicazione ufficiale FIA lascia di stucco: è la Red ...

Panchina Udinese - COLPO di scena per il sostituto di Tudor? : Panchina Udinese – La salvezza raggiunta non ha consentito la conferma di Tudor sulla Panchina dell’Udinese, al tecnico è stata comunicata la volontà di non voler proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Adesso la dirigenza bianconera è al lavoro per il nuovo allenatore, il tecnico scelta sembrava Prandelli ma nelle ultime ore qualcosa è cambiate, dal club non sono arrivate conferme sull’ex Ct della Nazionale. ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo - la storia continua? COLPO di scena nel finale (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? L'ultima registrazione sembra lanciare nuovi sospetti, intanto Gianni Sperti...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:35:00 GMT)

Maria De Filippi - Uomini e donne con il COLPO di scena : perché Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : colpo di scena a Uomini & donne . Ieri i fan si aspettavano di assistere alla scelta di Mariano Catanzaro . E succede che il bellone finalmente decide di raggiungere Valentina nel camerino ed ...

Panchina Udinese - non è escluso un COLPO di scena per la prossima stagione : Panchina Udinese – Si è conclusa una stagione altalenante per l’Udinese, dopo una prima parte di campionato positiva il club bianconero sembrava in grado di poter lottare anche per l’Europa League, poi una serie incredibile di sconfitte consecutive che ha portato all’esonero del tecnico Oddo ed all’arrivo di Tudor. L’ex difensore ha permesso di ottenere la salvezza con gli ultimi risultati positivi, la ...

Diretta Uomini e donne : COLPO di scena al trono over con Gemma Video : Oggi pomeriggio alle 14.45 torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il colpo di scena della scelta di Mariano Catanzaro [Video], le telecamere, questa volta, si focalizzeranno sul trono classico. Per quanto riguarda la scelta di Sara, essa era prevista per oggi ma siccome ci sono stati dei rinvii, il programma è cambiato. A quanto pare, oggi 23 maggio andra' in onda il trono over! Scopriamo subito le anticipazioni ufficiali di ...

Giuseppe Conte - COLPO di scena al Quirinale : Sergio Mattarella lo convoca nel pomeriggio : colpo di scena: Giuseppe Conte verso l'incarico da premier. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale per mercoledì pomeriggio alle 17.30 il professore designato da Luigi Di Maio e ...

Vanessa Incontrada sotterra Barbara d'Urso : in tv il COLPO di scena che nessuno s'aspettava : Vanessa Incontrada batte Barbara d'Urso . Su Raiuno Il Capitano Maria , ultima puntata, ha registrato 5.620.000 telespettatori, share 22,74%. La Incontrada, talentuosa e rassicurante, si conferma un ...

“Voglio te”. A Uomini e Donne va in onda la scelta di Mariano Catanzaro : è COLPO di scena. Il napoletano lascia il trono - poi ci ripensa e - inseguito dalle telecamere - sceglie lei : Mariano Catanzaro è tornato a ”Uomini e Donne” quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. È stato corteggiatore di Desirèe Popper, ma bisogna tornare indietro di qualche tempo per risalire alla sua prima volta in studio, quando era uno dei pretendenti di Valentina Dallari. Il giovane napoletano si è fatto ...

Napoli - COLPO di scena : papà Hamsik : “Parlerà con la società per partire” : Napoli- colpo di scena in casa Napoli. Dopo il probabili addio di Maurizio Sarri, il Napoli potrebbe dire addio anche al suo capitano Marek Hamsik. A confermarlo il padre del centrocampista slovacco. “AL 60% ANDRA’ IN CINA” Queste le dichiarazioni del padre di Hamsik: “Cina? Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono […] L'articolo Napoli, colpo di scena: papà Hamsik: “Parlerà con la società per ...