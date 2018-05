Cocaina nell' auto di Filippone | l' uomo che ha gettato la figlia dal cavalcavia

50 grammi di Cocaina e una siringa usata ritrovati nella macchina di Filippone : Un bicchiere di plastica con cinquanta grammi di una polvere biancastra che, ad un prima analisi, è risultata contenere cocaina ma anche una sostanza diversa, oltre una siringa usata, al cui interno erano presenti un paio di gocce di una sostanza da identificare, sono stati trovati nell'auto di Fausto Filippone che il 20 maggio ha gettato la figlia di 10 anni da un viadotto dell'A14, a Francavilla, lanciandosi anche lui nel vuoto dopo ...

Cocaina nascosta nella lavatrice e in un'intercapedine segreta : arrestato un 50enne : I carabinieri si sono insospettiti dallo strano 'via vai' nella casa dell'uomo. Dalla perquisizione sono spuntati 25 grammi di droga TERMOLI. Uno strano 'via vai' in casa. I carabinieri di Termoli si ...

Grande Fratello - il sospetto della Cocaina nella casa : spunta un audio di Striscia la notizia : Scoppia un nuovo scandalo sul Grande Fratello di Barbara D'Urso che in confronto il cannagate dell'Isola dei famosi può sembrare una ragazzata. Secondo un servizio di Striscia la notizia, ci sarebbe ...

Striscia la notizia vs Grande Fratello/ Video - Cocaina-gate nella casa? Droga - Barbara D'Urso svicolerà? : Striscia la notizia vs Grande Fratello, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:05:00 GMT)

Droga e vip a Milano - nell'inchiesta spunta l'ex modella dell'Isola dei Famosi : «Portami la Cocaina» : Chef, architetti, manager, imprenditori, fidanzate di tronisti, ex gieffini, anche un?ex modella dell?Isola dei Famosi. C?era di tutto tra i clienti degli spacciatori di cocaina e...