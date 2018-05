Cloud | cos’è e come funziona

chimerarevo

(Di martedì 29 maggio 2018) Viviamo in un momento storico in cui ogni apparecchio che usiamo ha una connessione internet, questo ci permette di fare tante cose,andare sui social, fare una ricerca Google, ma anche accedere ai nostri file in qualunque luogo e con qualunque dispositivo. Questa non è magia, si chiamastorage, e negli ultimi anni ha preso piede nell’immaginario collettivo, anche se in molti ancora non sanno cos’è e. Cos’è il? Spiegare cos’è ilstorage in poche parole non è semplice, ma ci proverò. La traduzione letterale diè nuvola, ed è proprio questa la metafora che vuole seguire, è un qualcosa che sta sopra di noi, che ci segue ovunque andiamo, e che possiamo vedere solo alzando lo sguardo. Infatti ilè uno spazio di archiviazione personale che è situato non nel vostro hard disk, ma in un dispositivo di archiviazione che si ...