Clima | anche una famiglia valdostana tra i ricorrenti contro l’Ue per danni

M5s e Lega hanno lavorato anche oggi sul programma. Poi il peggioramento del Clima : Il programma di governo via via è diventato sempre più ampio. C'era un certo ottimismo per i temi convergenti prima della frenata sul'Europa -

Clima - Ong : le banche che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione non sono in linea con l’Accordo di Parigi : Durante i lavori di preparazione della prossima conferenza sul Clima Cop24 di Katowice, il think tank E3G, ha presentato uno studio dal quale è emerso che le banche che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione erogano ancora troppi fondi a petrolio e gas e non sono in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il report ha analizzato il rapporto tra i finanziamenti sostenibili legati all’energia a favore dei paesi in via ...