“Clamoroso | cambia la data della finale” GF | la conferma di Barbara D’Urso Ecco quando

(Di martedì 29 maggio 2018) Ci siamo: la fine del Grande Fratello è oramai alle porte. La quindicesima edizione del reality sta volgendo a termine nonostante le tante litigate, le polemiche nate da parte del Moige e la fuga da parte degli sponsor dalla casa più spiata d’Italia. Un’edizione sicuramente molto discussa ma anche molto ricca per quanto riguarda gli ascolti da parte dei telespettatori da casa che, nonostante tutto, sono sempre rimasti incuriositi dai concorrenti. Il Grande Fratello ha addirittura sfondato il muro dei 4 milioni di telespettatori e sia gli autori che la conduttricenon hanno sicuramente intenzione di abbassare gli ascolti in vista del termine del reality. Infatti contrariamente a quanto ipotizzato e previsto, la finalequindicesima edizione andrà in onda lunedì 4 giugno 2018. “Ma come?”, direte, “no giorno proprio l’ultima puntata?”. Ebbene sì, ma non è ...