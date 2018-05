Ciclismo | sale l’allarme in casa FDJ | Pinot potrebbe saltare il Tour de France 2018

sportfair

: #ciclismo Sale la febbre per il Tour de France! Il percorso e le 21 tappe ai raggi X: ecco cosa ci aspetterà, tra s… - OA_Sport : #ciclismo Sale la febbre per il Tour de France! Il percorso e le 21 tappe ai raggi X: ecco cosa ci aspetterà, tra s… - Sale_Andrea : - Juvemiamor : RT @Eurosport_IT: Mikel Nieve azzecca la fuga e vince l'ultima tappa a Cervinia ?? Froome non soffre gli attacchi di Dumoulin ed è vicino a… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Il medico della FDJ Jacky Maillot ha messo in dubbio la presenza dial prossimodeThibautha lasciato nel pomeriggio di domenica l’ospedale dove è stato ricoverato al termine della 20ª tappa del Giro d’Italia, al termine della quale aveva dovuto alzare bandiera bianca. (QUI l’articolo completo). Durante la degenza presso il nosocomio di Aosta, alse è stato diagnosticato un principio di polmonite chefargliilde. Gian Mattia D’Alberto/LaPresseG A renderlo noto è il medico della FDJ Jacky Maillot, il quale ha messo in dubbio la presenza dialla Grande Boucle: “sta meglio, osserverà una terapia con antibiotici per dodici giorni e dovrà stare a riposo per un periodo ancora indefinito. Non possiamo prevedere nulla a questo punto, se saranno due o tre settimane di riposo. Finché non si sarà ...