Ciclismo | Hinault ‘distrugge’ Froome | “è uno scandalo | non avrebbe mai dovuto iniziare il

(Di martedì 29 maggio 2018) Bernardha attaccato pesantemente Chris, sottolineando come nonmaiil Giro d’Italia “non fa parte di questa lista“. Bernard‘esclude’ il corridore britannico del team Sky dalla ristretta cerchia di ciclisti riusciti a vincere i tre grandi giri in maniera consecutiva. L’impresa è riuscita allo stesso, a Eddy Merckx e ora a, vincitore del Giro d’Italia quest’anno dopo i successi a Tour de France e Vuelta di Spagna nella scorsa stagione. Lapresse, che realizzò l’exploit a cavallo tra il 1982 e 1983, non ci sta e in un’intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws ricorda che“è risultato positivo alla Vuelta anche alle controanalisi, quindi ha fatto ricorso al doping e andava sospeso. Nonmaiil Giro. Perché ...