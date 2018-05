“Ciao ciao Nina…” Luigi Favoloso beccato con quell’altra Cenetta intima per l’ex della

caffeinamagazine

: (- scusa, mi posso fare una foto con te? - no, mi spiace) (- ciao Ermal,… - MetaErmal : (- scusa, mi posso fare una foto con te? - no, mi spiace) (- ciao Ermal,… - trash_italiano : @MetaErmal - ciao Ermal, ti va di sposarci? - FiorellaMannoia : Ciao Pippo, ho avuto la fortuna di cantarti vicino e vederti dirigere un’ orchestra che ti stimava e ti rispettava.… -

(Di martedì 29 maggio 2018) ”Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma credimi che quando se n’è andato mi aveva detto che mi amava da morire, che senza di me non può vivere. Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia…”. Così Nina Moric aveva commentato l’avvicinamento del suo fidanzatoFavolo a due concorrenti del Grande Fratello, Patrizia Bnetti, ex fidanzata di Claudio D’Alessio e dell’immobiliarista Stefano Ricucci, e Mariana Falace, l’esplosiva bionda che negli ultimi giorni nella casa aveva legato in particolar modo con il viterbese Alberto Mezzetti. La Moric era entrata nella casa di Cinecittà per lasciare il fidanzato. ”Sei in ritardo, parlo io adesso. – aveva ...