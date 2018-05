Chirurgia da record a Torino | tumore al cuore asportato senza aprire il torace

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Aveva unnell'atrio destro del. Così, per rimuovere la massa, il paziente 61enne è stato sottoposto ad un intervento mini-invasivo con un sistema di circolazione extracorporea ad alti flussi. L'intervento all'ospedale Molinette di, presso le sale di emodinamica della Cardiologia universitaria, è perfettamente riuscito. Il paziente è stato subito trasferito in reparto degenti e nei prossimi giorni sarà dimesso.Attraverso la vena femorale destra è stata introdotta una cannula di aspirazione dotata all'estremità di una struttura espansibile. Questa è stata connessa ad una pompa centrifuga standard per la circolazione extracorporea. Il sangue è stato reimmesso nel paziente attraverso una seconda cannula nella vena giugulare destra. Il tuttoincisioni chirurgiche, atotalmente chiuso e a...