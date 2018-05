Chi è Ivana Lotito | new entry di ' Tutto può succedere' | artista poliedrica

Ivana Trump : “Chiamo Donald una volta al mese. 25 anni fa mi disse : mi candiderò” : "Sono in rapporti cordiali con tutti i miei ex. C'è una chimica tra due persone, o non ci faresti figli, non li sposeresti. Con Donald ci sentiamo una volta al mese: si immagina quanto è impegnato. Sta facendo un gran lavoro". Lo racconta, in un'intervista al Corriere della Sera, Ivana Trump, prima moglie del presidente americano, che stasera sarà ospite a Ballando con le Stelle su Rai1.Ivana promuove The Donald a pieni ...