Che Dio ci aiuti 5 | Elena Sofia Ricci svela le novità

Italia sotto assedio - banChe sbandano a colpi di spread. La Bce non basta - paura in vista di aste Bot e Btp : L'aggravarsi della crisi politica sta spingendo gli investitori a vendite copiose di BTP nonostante il supporto della Bce che nell'ultima settimana starebbe acquistando titoli di Stato Italiani per ...

"Ecco il mio film tv su amore ed etica Che dà fastidio alla Rai" : bello tornare bambini, quando si è vecchi. E proprio oggi che è 'prossimo ai titoli di coda' , come dice lui, e che può permettersi l'innocente saggezza degli imminenti 80 , li festeggerà a novembre, ,...

Scuola - passati al Miur con lo stipendio tagliato : la storia di 70mila dipendenti Ata Che aspettano gli arretrati da 20 anni : Settantamila dipendenti pubblici, sacrificati dal governo in nome dei conti dello Stato, traditi dai sindacati, illusi dai giudici. E a distanza di quasi 20 anni non ancora rassegnati a rinunciare a una parte del loro stipendio da un giorno all’altro. Sono i lavoratori Ata ex Enti locali, collaboratori scolastici in forza a province e comuni che nel 1999 furono costretti a passare alle dipendenze del ministero dell’Istruzione. Le conseguenze di ...

PIPPO CARUSO È MORTO/ Addio al direttore d'orChestra amico di Pippo Baudo : le sue indimenticabili canzoni : Pippo CARUSO è MORTO, Addio al direttore d'orchestra Rai amico di Pippo Baudo. A lui si devono le sigle di molti programmi televisivi e le collaborazioni con famosi artisti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:10:00 GMT)

Salvini : Mattarella come don Abbondio. Su Forza Italia : con viva Merkel e banChe - situazione difficile : ... commentando la crisi istituzionale che si è aperta in Italia dopo il no del presidente della Repubblica alla proposta di Paolo Savona per il dicastero dell'Economia.

E’ morto Pippo Caruso. Addio al direttore d’orChestra - autore di Isotta - Johnny bassotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...

PD " Zagaria : ecco perché sarò sempre all'opposizione di De Rosa. Allineamento di bilancio? Lo stipendio ai dipendenti va garantito. ... : Se per il Pd i dipendenti possono anche non essere pagati, chi ha votato no evidentemente lo pensa, allora la mia è stata una scelta politica. Viceversa, così come penso io, se far pagare i ...

Golf - Guardiola vincente anChe sul green : trionfa nella Pro Am della Fondazione Vialli-Mauro : anche quest'anno il supporto di partner e amici del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria, tra cui ERG, fondamentale per la realizzazione dell'evento benefico, abbiamo raccolto in ...

Roland Garros – Niente sCherzi questa volta - Pliskova non stecca l’esordio : sconfitta in due set Krejcikova : Esordio positivo per Karolina Pliskova nel primo turno del Roland Garros: la tennista ceca supera in due set Krejcikova Messo da parte il ko clamoroso nel primo turno degli Internazionali d’Italia, con tanto di sfogo finale, Karolina Pliskova si presenta al Roland Garros con la volontà di provare ad ottenere il massimo dallo Slam francese.La tennista ceca ha affrontato la giovane Barbora Krejcikova (234 WTA), in un derby made in Repubblica Ceca. ...

L’impegno per dare un nuova casa ai cani radioattivi di Chernobyl : Quando la devastante esplosione del reattore della centrale nucleare costrinse gli abitanti a scappare, i cani rimasero sul posto ma molti di loro sono sopravvissuti dando vita a interi branchi i cui cuccioli ora si cerca di curare per dargli una nuova casa.Continua a leggere

Infarto - a salvarvi la vita è anChe il pisolino : lo svela uno studio svedese : Un sonnellino può cambiare la vita. Anzi, la può salvare. Esiste una relazione stretta tra sonno e mortalità. Come evidenzia il Giornale, uno studio del Journal of Sleep Research, che si basa su dati raccolti dai ricercatori dell' Università di Stoccolma e dell' Istituto Karolinska in Svezia, ha ana