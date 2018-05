Charlotte Crosby non può stare senza il fidanzato neanche per un giorno

Buon compleanno Charlotte Crosby : 7 curiosità che non aveva mai svelato prima : Auguri! The post Buon compleanno Charlotte Crosby: 7 curiosità che non aveva mai svelato prima appeared first on News Mtv Italia.

Charlotte Crosby vede la maternità molto vicina : ecco quando vorrebbe avere un figlio con Josh Ritchie : Ci siamo già segnati la data The post Charlotte Crosby vede la maternità molto vicina: ecco quando vorrebbe avere un figlio con Josh Ritchie appeared first on News Mtv Italia.

Charlotte Crosby : la star di Geordie Shore ha detto cosa pensa dell’ex Stephen Bear : E non è niente di positivo The post Charlotte Crosby: la star di Geordie Shore ha detto cosa pensa dell’ex Stephen Bear appeared first on News Mtv Italia.

Charlotte Crosby : il fidanzato le ha fatto un super regalo per il suo compleanno : Bling bling! The post Charlotte Crosby: il fidanzato le ha fatto un super regalo per il suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Vicky Pattison : la star ha spiegato perché lei e Charlotte Crosby non sono più amiche : Ormai lo avrai notato, Vicky Pattison e Charlotte Crosby non sono più le BFF di un tempo. Quando Vicky stava organizzando il suo matrimonio (poi rimandato), non aveva neanche inserito il nome di Char nella lista degli invitati: ma perché le due star di Geordie Shore si sono allontanate? Te lo spiega la regina di Ex On The Beach: Body SOS: “Dopo Geordie Shore – ha spiegato Vicky a Kiis FM – mi sono trasferita a Londra. ...

Charlotte Crosby rivela quale Geordie non vuole mai più vedere e non è Gaz Beadle : ... le nuove puntate ti aspettano ogni venerdì alle 22:00 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV . ph: getty images

Charlotte Crosby ha spiegato cosa fa quando ha il cuore spezzato e ti riconoscerai in pieno : Se c’è qualcuno che potrebbe scrivere un libro su quella montagna russa che è l’amore, è proprio Charlotte Crosby! La star di Geordie Shore e Just Tattoo of Us ha un bella esperienza in tema di alti e bassi nella vita sentimentale e purtroppo sì, le è capitato di ritrovarsi con il cuore spezzato. L’ultima volta neanche troppo tempo fa: quando è finita con Stephen Bear. cosa fa allora quando ha il cuore a pezzi? “Ho ...