"Challenge Cup" nella Reggia di Caserta : ... una sfida spettacolare, che si gioca allo sprint sui 350 metri, e singolare, in quanto inserita in un percorso all'interno di un contesto storico e ambientale unico al mondo.Gli equipaggi hanno ...

Canottaggio – Reggia Challenge Cup 2018 - domani la Conferenza a Roma : Una regata sprint che si svolgerà nella magnifica cornice della Reggia di Caserta Continua il conto alla rovescia sull’evento che calamiterà l’interesse del Canottaggio italiano, per gli amanti delle regate sprint, che si svolgerà nella straordinaria cornice della Reggia di Caserta. L’evento in questione sarà la Reggia Challenge Cup, giunta alla 4^ edizione, che si disputerà in una delle Vasche Vanvitelliane che abbelliscono il ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Nicola Bartolini terzo al volteggio - nuovo podio azzurro a Osijek : Nicola Bartolini ha conquistato un’altra medaglia di bronzo nella tappa della World Challenge Cup che si è svolta a Osijek (Croazia). Il circuito minore riservato alle singole specialità ha premiato ancora il sardo che, dopo il terzo posto ottenuto ieri al corpo libero, si è replicato al volteggio: due ottimi salti per l’atleta classe 1996 che ha totalizzato la media di 14.350 venendo così anticipato dall’israeliano Andrey ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Nicola Bartolini terzo al corpo libero - buona Italia a Osijek : A Osijek (Croazia) si sono disputate le prime Finali di Specialità di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale minore. L’Italia festeggia il terzo posto di Nicola Bartolini al corpo libero: il cagliaritano ha eseguito un buon esercizio valutato con 14.600 ed è così riuscito a salire sul podio alle spalle del britannico Dominick Cunningham (14.867) e dell’israeliano Artem Dolgopyat ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Bartolini ed Edalli conquistano altre Finali a Osijek : A Osijek (Croazia) si è disputata la seconda giornata di qualificazioni per la tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, circuito minore riservato alle singole specialità. TRAVE – L’attesa era tutta per Sanne Wevers ma la Campionessa Olimpica, originariamente inserita in starting list, non si è presentata all’appuntamento. Livello mediamente basso, le migliori sono state le russe Victoria Trykina ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Edalli e Bartolini in Finale a Osijek! Chusovitina immortale a 43 anni : A Osijek (Croazia) si sono disputate le prime qualificazioni di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito minore riservato alle singole specialità. Ottimi risultati per l’Italia impegnata esclusivamente al maschile. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non delude mai e a quasi 43 anni confeziona un superlativo 14.18 che la issa subito al comando. Alle sue spalle la novità russa ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Mustafina infortunata - spiccano Wevers e Chusovitina! Italia con gli uomini a Osijek : Nel weekend del 24-27 maggio a Osijek (Croazia) si disputerà una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale di seconda fascia riservato alle singole specialità. Doveva essere l’evento in cui Aliya Mustafina tornava a competere al di fuori dei confini russi dopo la gravidanza ma purtroppo la Zarina è stata costretta a dare forfait all’ultimo istante a causa di un infortunio di piccola ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Alessia Russo sesta a Portimao - vince Mariia Sergeva : A Portimao (Portogallo) si è disputata la seconda tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Alessia Russo ha concluso il concorso generale individuale in sesta posizione con un totale di 59.850: 15.150 alla clavette, 15.350 al nastro, 15.750 alla palla (finalista di specialità con tutti i tre gli attrezzi) e 13.650 col cerchio i punteggi parziali dell’azzurra che ha disputato un’ottima gara. A trionfare è stata la ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : Cardiff-Gloucester 31-30. Vittoria gallese dopo una pazzesca rimonta : Una pazza rimonta, con un finale incredibile, ha disegnato l’epilogo della Challenge Cup di Rugby: a Bilbao, nella prima delle tre finali europee (domani Continental Shield e Champions Cup) i gallesi del Cardiff hanno superato all’ultimo minuto gli inglesi del Gloucester con il punteggio finale di 31-30. Nella prima frazione piazzato di Evans al 5′ per il 3-0, poi gli inglesi passano: al 9′ meta di Trinder trasformata da ...

Osijek - L'Artistica maschile fa il suo esordio nelle World Challenge Cup 2018. Finali in diretta su Volare Tv : Dopo il successo della 2ª prova del Campionato nazionale di Serie A ad Assago, i ginnasti delL'Artistica maschile, dal 25 al 27 maggio 2018, gareggeranno contro i più forti atleti di tutto il mondo. ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia scatenata nelle Finali di Specialità - oro con i cinque cerchi : Dopo il secondo posto conquistato nel concorso generale, l’Italia chiude nel migliore dei modi la prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. A Guadalajara (Spagna), città che a giugno ospiterà gli Europei, le Farfalle hanno brillato nelle Finali di Specialità. Trionfo totale con i cinque cerchi, un esercizio perfetto valutato con 21.500 punti grazie al quale è stata sconfitta la Bulgaria (20.150), terza la ...

Milena Baldassarri è stata strepitosa nel concorso generale individuale: quarto posto , 69.350, a nove decimi di distanza dalla russa Arina Averina, vicecampionessa del Mondo che in questa occasione ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : L’Italia conquista un secondo posto nella prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle, che settimana scorsa avevano vinto la Coppa del Mondo generale, ripartono dalla piazza d’onore a Guadalajara (Spagna) con un complessivo 39.750: dopo il 20.100 di ieri ai cinque cerchi, le azzurre hanno conquistato un positivo 19.650 nell’esercizio misto ma la Bulgaria è stata letteralmente imprendibile ...