Centenaria inglese svela il segreto della longevità | rimanere single per tutta la vita

(Di martedì 29 maggio 2018) Madeline Dye, donna nata a Sheffield (Inghilterra) ben 106 anni fa, hato il suo elisir di lunga. Proprio così: la signora Dye (o meglio, signorina!) ha confutato, sia con le parole che con i fatti, le teorie scientifiche secondo cui unaamorosa e/o matrimoniale può migliorare la salute delle persone.Madeline, che ha festeggiato il suo 106esimo compleanno il 28 aprile, racconta di non aver mai avuto un fidanzato ed è convinta che sia stata proprio la condizione di eternaa garantirle la longevità. La donna ha vissuto da sola fino a 103 anni, per poi trasferirsi in una casa di cura nel 2012. Eppure sua nipote Diana Heaton, 80 anni, assicura: "Cammina tranquillamente senza bastone ed è molto indipendente"."Una volta, quando aveva già la bellezza di 103 anni, mi chiese se potevo sostituirle le tende alle ...