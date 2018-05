una nuova possibilità per l’esecutivo 'giallo-verde'? : Governo no, impeachment sì, anzi governo forse sì ed impeachment pare di no. La situazione politica italiana continua ad essere mutabile, confusa: mentre domenica e lunedì appena passati pareva che un esecutivo giallo-verde non potesse nascere, le affermazioni di ieri pronunciate da Luigi Di Maio sembrano invece aprire alla nuova possibilità di un governo penta-leghista, ritirare dal “tavolo” la richiesta di messa in stato d’accusa per Sergio ...

Lewandowski - addio al Bayern/ L'agente : è pronto per una nuova sfida - club già avvisato : Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco.

Biathlon. La nuova avventura di Niccolò Campriani - tecnico di supporto per il tiro : “Non è una fuga - bisogno di ambiente nuovo” : Niccolò Campriani è stato investito della carica di tecnico di supporto per il tiro per quanto riguardo il Biathlon. La componente al poligono è infatti fondamentale in questo sport invernale e proprio per questo motivo ci si è affidati al tre volte Campione Olimpico, l’uomo dei grandi trionfi nel tiro a segno a Londra 2012 e Rio 2016 che ha già abbandonato la carriera agonistica. Il toscano segue le orme di Jean-Pierre Amat, oro ad ...

Now TV di Sky : una nuova veste grafica più veloce - stabile ed intuitiva Video : 4 I contenuti restano invariati, i ticket tematici che Now TV di Sky offre ai suoi utenti. La vera rivoluzione sta nella piattaforma, completamente rinnovata ed allineata a quella europea e contenente una serie di ulteriori funzionalita'. Cambia il modo di fruire del servizio grazie alle nuove applicazioni disponibili per smartphone, tablet, smart TV ed Apple TV che vengono affiancate da un nuovo formato di set top box. La ...

C'è una nuova ipotesi di governo giallo-blu - senza Savona all'Economia - ? : Resta il nodo del ministro dell'Economia. I 5 Stelle hanno fatto sapere che non si opporranno a un passo indietro di Paolo Savona. Ma è una decisione che spetta alla Lega e che deve prendere Matteo ...

Amatori : accordo trovato per una nuova dirigenza : Amatori in A1, nuova stagione: stavolta si parte. Una premessa che tutti sanno Il presidente Salvatore Tarsia ha avuto il grande merito di tenere in piedi una società per diversi anni, col palazzetto ...

Dopo 1900 anni - scoperta una nuova vittima a Pompei : Un masso enorme lo ha colpito al busto, con tutta probabilità staccandogli di netto la testa. Gli archeologi lo hanno trovato riverso sulla schiena, la parte alta del torace ancora coperta dalla enorme pietra, il corpo sbalzato all'indietro dal potente flusso piroclastico (mix di gas e materiale vul

Cooler Master presenta una nuova linea di prodotti brandizzati TUF Gaming - in collaborazione con ASUS : Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.Dal proprio DNA nascono quindi una serie di soluzioni che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; oggi l'azienda ...

L’ultimo fuggiasco di Pompei - dopo 1900 anni gli scavi restituiscono una nuova vittima : Ha avuto in sorte una fine orribile e l’ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei - documenta in anteprima l’ANSA - gli scavi hanno restituito una nuova vittima dell’eruzione del 79 d.C., un 35enne con una gamba malata che forse proprio per la sua d...

Gaza, Israele costruisce una nuova barriera sottomarina

Gioventù - fantasia e… Balotelli! Addio al vecchiume e ai veti dei senatori : la nuova Italia di Mancini parte con una vittoria : Si abbassa l’età, si alza il tasso tecnico e ritorna (con tanto di gol) Balotelli: vittoria sull’Arabia Saudita per la nuova Italia targata Roberto Mancini Lo spareggio contro la Svezia è un ricordo che brucerà ancora per qualche mese, visto l’imminente Mondiale, ma è proprio dall’esclusione da Russia 2018 che riparte la nuova Italia targata Roberto Mancini. Il primo cambio infatti era necessario farlo alla radice: via Ventura, la sua idea di ...

Andrea Damante dedica una nuova canzone a Giulia De Lellis? : Giulia De Lellis: Andrea Damante prova a riconquistarla? Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano ancora a far sognare i loro fedeli fan, nonostante la loro relazione sia terminata da qualche tempo. Ancora una volta, sono convinti che tra i due possa tornare il sereno e dimenticare per sempre questo brutto periodo. A riaccendere le speranze ci ha pensato il bel dj veronese che attraverso una stories postata su Instagram ha rivelato di ...