C' è un piano per introdurre nelle legge elettorale un premio di maggioranza

Calciomercato Juve - super colpo Icardi? Ecco il piano per l'argentino Video : Arrivano clamorose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, il primo obiettivo del club bianconero per questa sessione estiva è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano è reduce da una stagione straordinaria all'Inter, nella quale ha segnato ben ventinove reti, trascinando i nerazzurri alla qualificazione in Champions League. Icardi ha una clausola di centodieci ...

Calciomercato Juve - super colpo Icardi? Ecco il piano per l'argentino : Arrivano clamorose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, il primo obiettivo del club bianconero per questa sessione estiva è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano è reduce da una stagione straordinaria all'Inter, nella quale ha segnato ben ventinove reti, trascinando i nerazzurri alla qualificazione in Champions League. Icardi ha una clausola di centodieci ...

Maltempo USA - Maryland devastato dalle alluvioni per la 2ª volta in meno di 2 anni : l’acqua raggiunge il primo piano degli edifici [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

Parigi - cittadinanza onoraria al migrante-eroe : si era arrampicato al quarto piano per salvare un bambino : Un 22enne originario del Mali, clandestino in Francia, stava camminando per strada quando ha visto un bimbo di 4 anni sospeso nel vuoto aggrappato ad un balcone

Annunciati due concerti di Michele Bravi per il piano B Tour : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Michele Bravi a novembre per il Piano B Tour: il cantante torna ad esibirsi dal vivo per due date esclusive tra Roma e Milano. Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2017 con Il Diario Degli Errori, l'album Anime di Carta certificato disco d'oro e un Tour nei club e teatri d'Italia, Michele Bravi torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto: due sono i concerti Annunciati per il mese di ...

Calciomercato Milan - ecco il piano per il colpo Morata : MilanO - Il Milan si prepara a perfezionare il sorpasso sulla Juve. Alvaro Morata dopo aver fatto la comparsa , seppur di lusso, vestendo le maglie di Real Madrid, Juventus e Chelsea ha voglia, a 24 ...

Parigi - cittadinanza onoraria al migrante-eroe : si era arrampicato al quarto piano per salvare un bambino : Dopo aver incontrato il 22enne all'Eliseo, Macron ha deciso di concedergli la cittadinanza onoraria. Il presidente francese ha ringraziato personalmente Gassama e gli ha consegnato una medaglia per il ...

Parigi - sul palazzo come Spiderman : si arrampica fino al quarto piano per salvare il bambino che penzola nel vuoto : Una scena da film a Parigi, dove un migrante ha letteralmente scalato un palazzo del 18mo arrondissement inh pochi secondi, per salvare un bambino che penzolava dal balcone. Il ragazzo si chiama Mamoudou Gassama, ha 22 anni ed è originario del Mali. Appena ha visto il bambino in pericolo si è arrampicato piano dopo piano, fino ad arrivare al quarto, ha afferrato il piccolo e l’ha portato in salvo. L’impresa è stata filmata dalle ...

Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino : È un 22enne immigrato del Mali e per il suo gesto di eroismo è stato lodato anche dal presidente francese Macron The post Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino appeared first on Il Post.

CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra : Putin ha cambiato strategia: intende congelare il conflitto. Per riuscirci occorre dissuadere Israele e Usa dall'aprire un fronte in SIRIA contro l'Iran. Ecco come. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:08:00 GMT)RISIKO/ Merkel e Macron, sovranisti a tutto "gas" dalla Cina alla Russia, di A. Lodoliniguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Niente governo? C'è il piano B Salvini e Di Maio pronti alle urne Ecco la strategia per tornare al voto : M5s e Lega usano il nome di Savona come una bandiera. E se la prendono con Mattarella: "Non può fare il capo dell'opposizione". Il piano di Salvini e Di Maio per il ritorno al voto Segui su affaritaliani.it

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

"Guida pratica per uscire dall'euro". Ecco il piano anti-Ue di Savona : Una "Guida pratica all'uscita dall'euro". Sarà, forse, anche per questo documento di cui Paolo Savona è co-autore e di cui ne ha introdotto la presentazione nell'ormai lontano 2015 che il Colle non intende fare passi indietro sul suo nome al dicastero dell'Economia. Presentato ad un convegno della Link University Campus di Roma, si tratta di un vero e proprio decalogo per anti-europeisti. Un insieme di spiegazioni sul perché l'Italia dovrebbe ...