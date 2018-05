Causa e modalità di trasmissione della fibrosi cistica

fondazioneserono

: @gleescovers fai conto che salvini praticamente non è mai uscito dalla modalità propaganda elettorale, ha continuat… - xhisjuliette_ : @gleescovers fai conto che salvini praticamente non è mai uscito dalla modalità propaganda elettorale, ha continuat… - arde75 : @woman_what Non so quale sia la tua esperienza ma la gente in piazza ci va eccome per la causa palestinese. Vogliam… - arde75 : @woman_what Impossibile arrivare a tutti quando anche chi sarebbe in teoria favorevole a una causa storce il naso sulle modalità -

(Di martedì 29 maggio 2018) Lasi sviluppa amutazione di un gene chiamato CFTR, che sta per Cystics Transmembrane Regulator, traducibile in italiano con Regolatore Transmembrana. Del gene CFTR, posto sul cromosoma 7, sono state individuate oltre 1250 tipi di mutazione, ma il 70% delle persone conha una stessa mutazione denominata allele delta F 508. Trenta mutazioni di altro tipo sono all’origine di un 20% di casi. La relazione fra tipo di mutazione e gravitàmalattia non è del tutto chiarita e quest’ultima sembra dipendere anche dalla presenza di più mutazioni in un unico gene, da geni definiti “modificatori” e da fattori ambientali. La mutazione del gene provoca, a sua volta, la modificazione di una proteina, anch’essa denominata CFTR, che regola il flusso del cloro, dell’acqua e di altri sali dall’interno, delle cellule epiteliali ...