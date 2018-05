Castelluccio | entro l' estate terminata delocalizzazione

Terremoto Centro Italia : Castelluccio - riunione in prefettura su Fioritura 2018 e viabilità : Si è svolta giovedì 17 in prefettura a Perugia un’importante riunione in merito alla prossima ‘Fioritura’ e alle problematiche segnalate dal Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, relative alla viabilità di accesso a Castelluccio. Al tavolo insieme al Prefetto S.E. Raffaele Cannizzaro ed al Sindaco, erano presenti l’arch. Diego Zurli per la Regione Umbria, il Presidente dell’ Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri, il Questore ...

Terremoto Centro Italia : a Castelluccio di Norcia parte il piano demolizioni : Al via a Castelluccio di Norcia il piano di demolizioni degli edifici lesionati dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Il sindaco Nicola Alemanno ha emesso un’ordinanza che prevede l’abbattimento di 18 immobili: contestualmente è prevista la rimozione delle macerie. Proseguono i lavori per la realizzazione del “deltaplano” per la delocalizzazione di 8 ristoranti presenti in paese prima del ...

Castelluccio - via al “centro commerciale” Deltaplano. Ecomostro o opportunità per i terremotati? : A Castelluccio, in uno dei paesaggi più suggestivi del mondo, la Regione Umbria ha iniziato la costruzione del "Deltaplano", un "villaggio commerciale" a pochi metri dal Pian Grande, dove all'inizio dell'estate esplode la fioritura dei campi di lenticchie. Per la Regione Umbria sarà un'occasione di rilancio per i terremotati, ma le organizzazioni ambientaliste mettono in guardia: "Così si distrugge uno dei luoghi più belli del pianeta".Continua ...

Terremoto Centro Italia : proseguono le demolizioni a Castelluccio di Norcia : Per consentire la messa in sicurezza del borgo di Castelluccio di Norcia, quasi completamente distrutto dal Terremoto del 2016, il Comune ha ordinato la demolizione di altri otto edifici: in assena di opposizioni, le ruspe entreranno in azione il 26 aprile. A San Pellegrino di Norcia buona parte del del paese è stata demolita, ma i lavori proseguono anche qui. Contestualmente alle demolizioni, il Comune sta ordinando anche la rimozione delle ...