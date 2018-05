Cara Delevingne sta con Ashley Benson di “PLL”? Le ultime foto hanno fatto scoppiare i

Cara Delevingne - a tu per tu con un leone : Il tramonto dorato che scende sul bush sudafricano, il silenzio assordante interrotto qua e là dai versi dei suoi abitanti, i passi felpati e fieri del re della savana mentre si avvicina. È insolita, e forse unica, la location scelta da Tag Heuer per la sua nuova campagna. Eppure è proprio là, in quella parte di mondo ancora selvaggia e incontaminata, regnata dalla magnificenza di maestosi animali e dalla natura, che il marchio ha voluto ...

Tina Kunakey a Cannes - con l’abito di Cara Delevingne : La scollatura è stata leggermente modificata, ma non c’è dubbio alcuno sul fatto che l’abito sia proprio lo stesso. Parliamo della creazione Haute Couture firmata Alexandre Vauthier con la quale l’esuberante bellezza di Tina Kunakey, compagna di Vincent Cassel, si è fatta notare sul red carpet di Girls of the Sun, al Festival del cinema di Cannes. LEGGI ANCHEFestival di Cannes: tutti i look delle star Un abito scintillante di ...

Puma Suede Bow : Cara Delevingne testimonial a Venezia - FOTO - : Puma Suede Bow è protagonista dei nuovi scatti della campagna 'DO YOU', lanciata da Puma per incoraggiare le donne di tutto il mondo ad avere fiducia in loro stesse, indossata da Cara Delevingne, ...

Cara Delevingne schierata contro il Coachella - ma poi applaude Beyoncé e scoppia la polemica : Come ogni anno, anche al Coachella 2018 hai visto molte delle tue star preferite partecipare al famoso festival ma c’è anche una grande assente: Cara Delevingne. [arc id=”f192c60e-6d88-4ed1-96db-bda063aa7272″] L’attrice, che una volta era una habituée del Coachella, aveva spiegato attraverso una Instagram Stories di non partecipare più dopo aver scoperto che la società che organizza il festival, sostiene politicamente i ...

Cara Delevingne e Paris Jackson - è nato l’amore? L’indiscrezione : Oltreoceano si sarebbe formata una nuova coppia: protagoniste Cara Delevingne e Paris Jackson. A diffondere la notizia è il DailyMail che ha pubblicato le foto di un bacio che la modella e attrice e la figlia di Michael Jackson si sono scambiate fuori da un ristorante. Le due giovani donzelle (25 anni la prima, 19 la seconda) si trovavano a Los Angeles in compagnia di Macaulay Culkin, padrino di Paris, e la fidanzata Brenda Song. Al termine ...

Cara Delevingne e Paris Jackson sono fidanzate? : Cara Delevingne e Paris Jackson si frequentano da molto tempo, ma non hanno mai confermato di avere una relazione sentimentale . Eppure, la nota modella e attrice e la figlia di Michael Jackson sono ...

Cara Delevingne e Paris Jackson - è nato un amore? : C'è chi parla di 'amicizia particolare' e chi di vera e propria infatuazione. Cara Delevingne, bisessuale dichiarata, e Paris Jackson, fino ad oggi mai vista al fianco di una donna, sono state infatti pizzicate in atteggiamenti chiaramente intimi.Sorrisi, abbracci e baci in strada per l'ex modella ormai attrice a tempo pieno e la bellissima figlia del compianto Re del Pop. Gli scatti circolati on line nelle ultime ore ci mostrano due ...