Canottaggio | Coppa del Mondo Belgrado 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 29 maggio 2018) Sta per partire ladeldi: a, in Serbia, dove non saranno impegnati equipaggi italiani, tra venerdì 1 e domenica 3 giugno ci sarà la prima tappa del circuito maggiore. Venerdì dedicato alle batterie, mentre sabato sarà il momento per le finali delle specialità non olimpiche e del para. Domenica gran finale con l’assegnazione dei titoli nelle specialità olimpiche. Le finali A di sabato 2 e domenica 3 saranno trasmesse in diretta streaming sul sito worldrowing.com. Di seguito ilcompleto della manifestazione. Prima tappadeldi(Serbia) Venerdì 1 giugno 9.00-9.30 Batterie para9.30-13.10 Batterie16.00-18.45 Ripescaggi e quarti di finale18.45-18.55 Ripescaggi paraSabato 2 giugno 8.30-10.35 Finali di consolazione10.35-10.55 ...