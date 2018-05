Camminare regolarmente fa bene al cervello Ecco perché

gqitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Fare attività fisica aiuta a mantenere attiva anche la mente. Ce ne rendiamo conto quando, facendo lo slalom tra un impegno e l’altro, riusciamo comunque a dedicare un po’ di tempo allo sport. E a confermarlo arriva anche una ricerca pubblicata su Frontiers in Neuroscience, secondo cui l’esercizio fisico, anche una semplice camminata, aiuterebbe di fatto ilnella formazione di nuovi neuroni. Per verificare questo fenomeno, i ricercatori hanno studiato il comportamento di un gruppo di cavie da laboratorio per 28 giorni. Gli animali in questione sono statinutriti, ma ad alcuni di loro è stato impedito di. Risultato: al termine delle quattro settimane di test, una risonanza magnetica nella zona subventricolare delha evidenziato una riduzione del 70% del numero di cellule staminali neurali (quelle da cui si generano i neuroni) ...