Cambi | euro a minimi 11 mesi sullo yen

Governo - Unimpresa : "Dentro l'Euro per Cambiare le regole UE" : Ma come la pensano le imprese e quali opinioni riguardo all'Euro ed all'UE? Sono questi i due elementi che hanno portato il Capo dello stato a "scartare" Paolo Savona quale Ministro dell'Economia, ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 28/05/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,...

In Europa - per Cambiare l'Europa : "In Europa, per cambiare l'Europa." Da ripetere come un mantra, da oggi fino alle elezioni. Praticandolo da subito dopo. Questa è l'unica possibilità per tutta l'area progressista, perché è chiaro che lo scontro sarà sull'Europa. E dividersi tra chi difende questa Europa a prescindere e chi occhieggia a posizioni vicine a quelle di Casapound, sarebbe esiziale per chi vuole costruire un'alternativa a Salvini e ...

Telefonata tra Conte e Macron : 'SCambio su politiche Europa' - : Il premier incaricato spiega su Facebook: "Ci siamo lasciati con l'auspicio di poterci incontrare il prima possibile per discutere in dettaglio le varie questioni di comune interesse"

L' Euro e i principali Cambi : nuovi spunti operativi : ... produrrà inizialmente un aumento sensibile sia del deficit federale, sia del debito pubblico cosa che a lungo non è sostenibile anche per la prima economia al mondo. In ambito accademico tale ...

Nuovo regolamento europeo sulla privacy : ecco che cosa Cambia : L’introduzione del Nuovo regolamento sulla privacy europeo è stato annunciato da un evento senza precedenti: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, invitato a rispondere alle domande dei parlamentari europei preoccupati per il trattamento dei dati personali su Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Ma al di là delle rassicurazioni del CEO di Facebook, il GDPR (General Data Protection Regulation) apporta rilevanti novità in tema ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 24/05/2018 - ore 15.40 : Procede sulla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica registra un moderato calo. Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha iniziato a scambiare a 1,1696, tratta ...

Referendum irlandese sull’aborto - ecco come Cambiano le cose e la situazione in Europa : (foto: ARTUR WIDAK/AFP/Getty Images) Il 25 maggio l’Irlanda potrebbe scegliere di cambiare la sua costituzione, per entrare finalmente nel folto gruppo di nazioni Ue in cui il ricorso all’aborto è un diritto sancito dalla legge. Per farlo, i cittadini saranno chiamati a scegliere se abrogare o meno il cosiddetto ottavo emendamento, l’articolo della costituzione irlandese che attualmente riconosce pari diritto alla vita sia alla donna che al ...

Europei e italiani - la Ue si Cambia dall’interno : In tutte le famiglie, anche le migliori, arriva un momento in cui la convivenza per alcuni dei suoi componenti diventa insopportabile, l’ansia di rottura irresistibile: miraggio della...

[il retroscena] Da populista a europeista. Così Mattarella ha Cambiato il discorso di Conte : Portavoce ed esecutore di un programma scritto anche da lui ma soprattutto da altri? O prototipo di quell'establishment che dovrebbe abbattere, secondo i suoi mandanti, e dunque l'uomo perfetto per ...

Confindustria : Europa imprescindibile - Cambiarla da dentro : Il presidente degli industriali mette in guardia: 'avanti sulle infrastrutture o rischio di un'enorme perdita di credibilità' - Non ci può essere una politica forte senza un'economia forte. Il messaggio arriva dall'assemblea annuale di Confindustria dove il presidente Vinenzo Boccia sottolinea che una politica che mira a indebolire il tessuto economico del Paese, lavora ...

Conte riceve l’incarico da Mattarella : ?«Governo del Cambiamento - confermata collocazione europea dell’Italia» : «Mi proposngo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano». Queste le prime dichiarazione del premier incaricato, che ha accettato con riserva. «Nei prossimi giorni tornerò al Quirinale con la lista dei ministri». Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...