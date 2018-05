Calciomercato Sampdoria | Viviano nel mirino dello Sporting

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato - si muovono Genoa e Sampdoria : le intenzioni di Ferrero e Preziosi : Il Calciomercato sta per entrare nella fase decisiva, in particolar modo Sampdoria e Genoa provano ad anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Il presidente Preziosi sta lavorando sul fronte Bertolacci, il calciatore è arrivato in prestito secco dal Milan e ha disputato una buona stagione, per il Genoa può rappresentare un punto fermo, si tratta della prima richiesta di Ballardini, previsti contatti nelle prossime ore. Verrà ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - può arrivate Hetemaj a parametro zero : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare l’ultimo risultato ed il presidente Ferrero è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Si stanno valutando alcuni affari di mercato, uno potrebbe essere il centrocampista Perparim Hetemaj, in scadenza di contratto con il Chievo al momento il rinnovo sembra lontano. In caso di fumata nera è pronta ...

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria prepara la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare il piazzamento nel campionato di Serie A e tentare l’assalto all’Europa League. Nel frattempo ai dettagli un acquisto sul fronte mercato per Giampaolo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con Omar Colley, il Genk inizialmente aveva richiesto 12 milioni di euro ma il contratto in scadenza ...

Calciomercato Sampdoria - Giampaolo confermato in panchina : GENOVA - Marco Giampaolo continuerà anche l'anno prossimo la sua avventura sulla panchina della Sampdoria . Fumata bianca nell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma negli uffici dell'avvocato ...

Calciomercato Sampdoria - mezza rivoluzione in arrivo : le indicazioni di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa, si è parlato anche di futuro: “Voglio chiudere il cerchio del campionato e aprire così un dibattito schietto con il club per capire che cosa si vuole fare in futuro e come farlo”. Il tecnico vuole conoscere i progetti della società, Giampaolo pretende passi avanti e non ha tutti i torti: “Per arrivare in Europa ci è mancato ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero scatenato : importanti annunci - confermata una cessione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha disputato una stagione positiva ed adesso si prepara per programmare il futuro, in arrivo diverse novità di Calciomercato. Interessanti indicazioni da parte del presidente Ferrero, come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “con Giampaolo ancora in panchina? Resta anche lui. Cosa mi ha chiesto? Io non sono un intenditore ne uno che conosce il calcio, io sono un dottore del calcio, faccio ...

Calciomercato Sampdoria - parla Pradè : le strategie e la posizione di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha disputato una buona stagione, la squadra di Giampaolo non può più raggiungere alcun obiettivo ed adesso l’intenzione è quella di programmare il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Pradè: “Difficile prevedere se ci saranno o meno cessioni, non si tratta solo di cercare di trattenere i giocatori, ma bisogna anche vedere cosa vogliono fare loro. ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul portiere : si tenta la beffa alla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante ma adesso è arrivato già il momento di pensare al futuro ed alla prossima stagione, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la porta. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome caldo è quello di Rok Vodisek, portiere classe ’98 in scadenza con l’Olimpia Lubiana, sull’estremo difensore avevano messo gli occhi da tempo Sampdoria e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - ecco un possibile sostituto di Bereszynski : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si prepara a concludere la stagione nel miglior modo possibile, campionato positivo per il club blucerchiato. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione e le mosse sul mercato, in piedi una trattativa importante con il Napoli che riguarda 4 calciatori. Ma non è tutto la Sampdoria si sta muovendo per trovare un eventuale sostituto di Bereszynski, nel mirino proprio del Napoli. Secondo ...

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : Romulo nel mirino : Il Calciomercato è ancora lontano, prima deve finire la stagione ma i club di Serie A provano ad anticipare i tempi per la prossima stagione. Stagione da dimenticare per il Verona, ufficialmente retrocesso in Serie B, il più positivo per la squadra di Pecchia è stato sicuramente Romulo, il centrocampista ha dimostrato di meritare il massimo campionato. In particolar modo due club hanno messo Romulo nel mirino, si tratta di Genoa e Sampdoria, si ...

Calciomercato Sampdoria - piace Romulo : ecco il prezzo : La retrocessione in Serie B del Verona potrebbe spingere il jolly italo-brasiliano a cambiare maglia, con i blucerchiati che stando alla 'Gazzetta dello Sport' monitorano costantemente la situazione ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per il sostituto di Praet : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per concludere una stagione positiva, la squadra di Giampaolo ancora in corsa per la qualificazione in Europa League. Il presidente Ferrero lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione, in particolar individuato il sostituto di Praet, il belga è un pezzo pregiato e quasi certamente verrà ceduto in estate. E’ praticamente fatta per il sostituto, si tratta di Lovro Majer, calciatore ...