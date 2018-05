Calciomercato Reggina | Rolando Bianchi dice no | Taibi ha già individuato l’alternativa

Calciomercato Reggina - chiusa la trattativa per l’esterno destro della prossima stagione : Calciomercato Reggina – La Reggina è al lavoro per preparare la prossima stagione, definito l’arrivo del prossimo allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, tutte definito, l’ufficialità prevista per i primi giorni di giugno, dopo la rescissione del contratto con il Renate. Sul fronte calciatori avviate le trattative con Rolando Bianchi e con il centrocampista Salandria, nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa per quanto ...

Calciomercato Reggina – La Reggina è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione, nelle giornata di oggi dovrebbe arrivare la risoluzione di Cevoli con il Renate per poi legarsi al club amaranto. Taibi è attivissimo sul fronte mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa, in particolar modo possono considerarsi ai dettagli le trattative per gli arrivi dell'attaccante Rolando Bianchi e del centrocampista Salandria.

Calciomercato Reggina – La Reggina dopo aver comunicato l'addio con il tecnico Agenore Maurizi si prepara ad annunciare il nuovo allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, accordo totale raggiunto, annuncio previsto entro i prossimi giorni. Nel frattempo si pensa anche al Calciomercato, in particolar modo nella ultime ore contatto con l'attaccante Rolando Bianchi, il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento,

Calciomercato Reggina – Prime manovre in casa Reggina in vista della prossima stagione. Il club amaranto ha deciso l'allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, l'ufficialità è prevista nella prossima settimana. Come si avvicina sempre di più un ritorno in attacco, nuovo incontro con Rolando Bianchi che ha avuto esito positivo, l'accordo ormai è ad un passo. La Reggina ha deciso dunque di affidarsi ad un attaccante