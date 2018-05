Calciomercato Napoli | Hamsik | ' Futuro? Ho tre anni di contratto qui Giocare con

Calciomercato - «Napoli-Rui Patricio : l'affare è concluso» : LISBONA - Rui Patricio difenderà i pali del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riporta "A Bola" manca solo il "nero su bianco" per chiudere un'operazione da 18 milioni di euro, che ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : Var - Calciomercato - Sarri ed Ancelotti : Ultima giornata del convegno Football Leader che si sta svolgendo all’Università Federico II di Napoli, importante intervento del presidente De Laurentiis che ha parlato anche del club azzurro e del tecnico Carlo Ancelotti: “Quello che mi ha scocciato è che in Italia nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Per me un arbitro è una persona equidistante che non può avere un ruolo politico – ha detto il presidente del ...

Napoli - il “peso” del blasone : il Calciomercato con Ancelotti è tutta un’altra storia : Maurizio Sarri è stato messo da parte da De Laurentiis, il Napoli ha scelto di virare su Carletto Ancelotti: un grande allenatore, ma non solo… In casa Napoli è iniziata una nuova era. Un’era targata Ancelotti, che porterà rivoluzioni sotto diversi profili. Si tratta di un tecnico molto diverso da Maurizio Sarri, il quale ha fatto grande il Napoli in questi anni e va solo elogiato dai critici e ringraziato dai tifosi. Le differenze ...

Calciomercato Napoli - c'è anche il Chelsea su Jorginho : Napoli - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio e' Jorginho, negli ultimi anni cervello del Napoli ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Calciomercato Napoli - Raiola : “Balotelli in azzurro? Ecco la situazione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione, dopo aver ufficializzato l’allenatore Carlo Ancelotti il club azzurro si muove anche sul fronte calciatori. Un profilo valutato è sicuramente quello di Mario Balotelli, Ecco le dichiarazioni di Mino Raiola come riporta Sky Sport: “Non è proprio a parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ...

Calciomercato Napoli - scelto il dopo-Reina : la decisione di Ancelotti e De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sempre più spedito sul mercato, dopo l’accordo con Carlo Ancelotti per la panchina adesso l’intenzione è quella di rinforzare la rosa, previste cessioni ed acquisti, nel frattempo è stato scelto il portiere per la prossima stagione. Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli, il portiere 30enne vorrebbe concretizzare l’affare prima di Russia 2018, volando così ai Mondiali con ...

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...

Calciomercato Napoli - obiettivi Achraf e Mayoral : Achraf e Mayoral nella lista del nuovo tecnico Ancelotti Napoli Mayoral / Difficile la pista Benzema , il Napoli si proietta su altri due obiettivi in casa Real Madrid . Stando a 'Rai Sport', il club azzurro avrebbe messo nel mirino i due giovani talenti Achraf Hakimi e Borja Mayoral per rinforzare la rosa del nuovo tecnico Ancelotti. Il laterale marocchino e l'attaccante spagnolo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Calciomercato Parma - asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...

Calciomercato Napoli - Hamsik : 'Tentato dalla Cina' : Napoli - 'Futuro? Sì ammetto di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti: per ora sono un giocatore del Napoli '. Così Marek Hamsik durante un'intervista rilasciata al portale slovacco sport24.