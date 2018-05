Calciomercato Lazio | Lotito su Milinkovic | “pochi 100 milioni”

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Ho rifiutato 110 milioni per Milinkovic' : Stiamo facendo di tutto per rendere sempre più credibile questo sport' . La Champions è sfumata all'ultimo. 'Abbiamo perso, inutile recriminare se è giusto o meno. Dico soltanto che sicuramente la ...

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Ho rifiutato un'offerta di 110 milioni per Milinkovic-Savic' : Quando sono entrato in questo mondo esisteva l'assioma del più spendi e più vinci, io l'ho ribaltato. La mia più grande vittoria è stata comunque quella di aver riportato 70.000 persone allo stadio, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - anche i biancocelesti su Simone Zaza : Calciomercato Lazio – La Lazio ha disputato una stagione entusiasmante nel campionato di Serie A, in particolar modo i biancocelesti hanno deciso di ripartire con Simone Inzaghi in panchina, l’obiettivo è migliorare l’ultimo risultato e tentare la qualificazione in Champions League. La dirigenza ha deciso di rispedire al mittente (Milan) le offerte per Ciro Immobile ma si cerca anche un altro attaccante, secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Milan - vicino un maxi scambio con la Lazio Video : Il Calciomercato del Milan è gia' entrato nel vivo. il club rossonero ha intenzione di acquistare un attaccante di qualita', dal momento che sia Kalinic che André Silva hanno fortemente deluso nella passata stagione. Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Andrea Belotti del Torino, ma le sue quotazioni sembrano essere scese ampiamente. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di Ciro Immobile.-- Sarebbe lui il preferito del direttore ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Calciomercato Lazio - Badstuber è vicino : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe già un accordo di massima fra le parti. La Lazio però aspetta a depositare il contratto perché si sta ancora guardando intorno. Vota ...

Calciomercato - la Lazio vuole strappare Badelj al Milan : ROMA - La Lazio pensa al dopo De Vrij. A tal proposito è stato effettuato anche più di un sondaggio per Acerbi del Sassuolo. Capitolo centrocampo. All'orizzonte si profila un'asta con il Milan per ...

Calciomercato Lazio - le mosse : l’innesto a zero - il testa a testa ed il sogno in prospettiva : Calciomercato Lazio – Ancora tanta delusione in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Inter e la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito ha deciso di tuffarsi sul mercato, importanti indicazioni nelle ultime ore. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ ormai ad un passo l’arrivo di Badstuber che si libera dallo Stoccarda, in uscita Wallace e Bastos. Serve almeno un altro difensore ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...

Calciomercato Lazio - si profila un ritorno : ecco tutti i nomi sul taccuino : Calciomercato Lazio – Ancora grande delusione in casa Lazio dopo la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito è pronto a rinforzare la squadra per riprovarci nella prossima stagione. L’intenzione è individuare il sostituto di De Vrij, due i nomi in pole, Badstuber e l’ex Torino Glik, contatti in corso con entrambi. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe esserci un cavallo di ritorno ...

Calciomercato Lazio - per la difesa sogno Romagnoli : ROMA - Il mercato della Lazio si dipana attorno a quattro nodi. Il primo sarà trovare un erede di De Vrij , poi servono un centrocampista e un attaccante per aumentari i ricambi; inoltre occorrerà ...

Calciomercato Roma - beffa alla Lazio : vicino l’arrivo di Cristante : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma, il club giallorosso adesso pensa al futuro ed a regalare al tecnico Di Francesco una squadra ancora più competitiva con l’obiettivo di lottare per lo scudetto e ripetersi anche in Champions League. Importante mossa per il centrocampo, prevista la cessione di Strootman, è stato individuato un calciatore sicuramente all’altezza, Lazio verso la beffa, si tratta di ...

Calciomercato Lazio - Immobile apre le porte ad un possibile addio : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Inter che ha negato la possibilità di disputare la prossima Champions League, per questo motivo non sono da escludere cessioni eccellenti come Milinkovic-Savic ed Immobile. Ecco le parole dell’attaccante: “Al mercato ci pensano i miei agenti, io sono tranquillo. Alla Lazio sto bene e questo club mi ha dato tanto. Certo però ...

Calciomercato Milan - Immobile : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...