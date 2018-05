Calciomercato Juventus - oltre a Emre Can arriverà il grande colpo a centrocampo? : È ormai partito il Calciomercato e le voci circolano sempre più insistenti, qualcuna alla fine si concretizza altre restano solo sogni e suggestioni. I nomi più importanti in questi giorni sono certamente accostati alla Juve. I bianconeri sono al centro di molti rumors ma al momento nulla si è davvero concretizzato. Beppe Marotta la scorsa settimana ha fatto il punto sulle tratti e della Juventus e aveva confessato di essere ottimista per ...

Calciomercato Juventus - Nedved conferma la possibile cessione di Higuain : Calciomercato Juventus – La Juventus lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri, sono ore caldissime, in particolar modo arrivano conferme su una possibile cessione da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain. Una prima conferma arriva anche da Pavel Nedved che ha risposto così alle domande sul Pipita a Sky Sport: “Non siamo preoccupati, Higuain è un nostro ...

Calciomercato Juventus - si va verso la rottura con Higuain : il Pipita deluso - il possibile sostituto e tutte le altre mosse per centrocampo e difesa : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato la doppietta campionato-Coppa Italia nell’ultima stagione ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. In arrivo importanti novità sul fronte del mercato, prevista una sola cessione eccellente che dovrebbe essere quella di Gonzalo Higuain, si va verso la rottura con il Pipita che potrebbe partire per una cifra di circa ...

Calciomercato - la Juventus è molto vicina a Oriol Busquets : Il 30 giugno scadrà il suo contratto, poi sarà libero di accordarsi con qualsiasi club. Anzi, un club. La Juventus. Sembra infatti che Oriol Busquets, 19 anni, proseguirà la sua carrriera calcistica in Italia, lasciando "casa" Barcellona per approdare a Vinovo. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i bianconeri sono i più vicini al baby classe 1999 nato a Sant Feliu de Guixols. --Ottime qualità ("sarebbe potuto tranquillamente arrivare in prima ...

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di Calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Calciomercato Juventus - la richiesta di Allegri per il centrocampo : problema contropartita per Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i bianconeri avrebbero avviati contatti con l’entourage di Kovacic, calciatore del ...

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per la Champions : ecco i nomi Video : La Juventus ha intenzione di fare un mercato di primo piano in questa sessione estiva. Beppe Marotta ha ammesso di trattare due calciatori che vorrebbero tornare a Torino. Stiamo parlando di Paul Pogba e di Alvaro Morata. Il centrocampista francese non si è mai ambientato al Manchester United, come dimostra il fatto che il tecnico dei Red Devils José Mourinho lo ha lasciato spesso in panchina nella stagione appena passata. Lo stesso discorso ...

Calciomercato Juventus - Bonaventura grande obiettivo di Allegri : Non è un mistero l'interesse dei bianconeri per il calciatore rossonero, che come riporta 'Rai Sport' sarebbe il grande obiettivo di Massimiliano Allegri per completare il centrocampo dopo l'...

Calciomercato Juventus - altra beffa alla Roma : bianconeri pronti a pagare la clausola di Pellegrini! : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo aver conquistato campionato e Coppa Italia ha intenzione di tentare per la prossima stagione l’assalto al Triplete con Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri protagonisti in queste ultime ore di mercato, definita la trattativa che porta al terzino destro Darmian, allo United 13 milioni di euro. Per il centrocampo a momenti arriverà ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Howedes : “ecco la decisione per la prossima stagione” : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra. Molto probabilmente non farà parte della rosa il difensore Howedes, ecco le parole del diretto interessato in un’intervista rilasciata alla BILD: “non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Dovrei tornare in Germania. Mi sento molto bene a Torino. Abbiamo parlato di ...

Calciomercato Juventus - Höwedes : 'Non escludo l'ipotesi di tornare allo Schalke 04' : Alla Juventus è arrivato la scorsa stagione dallo Schalke 04 con la formula del prestito oneroso , 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto già stabilito a 13 milioni di euro, ma la sua stagione ...

Calciomercato Juventus : Marchisio ai saluti : Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. Inutile nascondersi dietro ad un dito, Marchisio ha giocato pochissimo e quel poco è stato contro squadre da zona retrocessione. Solo 19 minuti in ...