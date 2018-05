Calciomercato Inter | il papà-agente di Rafinha | ' Felice a Milano | decidono i nerazzurri'

Il Calciomercato si accende attorno ad Higuain : la bufala sull’Inter ed il pressing del Chelsea : Gonzalo Higuain al centro di numerose chiacchiere di calciomercato, più o meno fondate: ecco le ultime indiscrezioni sul Pipita della Juventus Gonzalo Higuain ha terminato l’ennesima stagione vincente in casa Juventus. Un’annata tra alti e bassi, ma comunque proficua per il talento argentino che ha conquistato la convocazione per i Mondiali con la maglia della sua Nazionale. In chiave calciomercato però, diverse voci attorno al suo ...

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di Calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - offerta con contropartita alla Fiorentina per Federico Chiesa : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in questo inizio di Calciomercato, già messi a segno tre colpi importanti, si tratta dei difensori Asamoah e De Vrij e dell’attaccante Lautaro Martinez. Occhi anche per il centrocampo ed in casa Roma, il sogno di Luciano Spalletti porta a Nainggolan ma è più facile pagare la clausola di Strootman. I nerazzurri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante, in pole Verdi del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Inter : Politano vuole i nerazzurri : L’Inter sa bene di dover fare i conti col tanto chiacchierato Fair Play finanziario. Il club di proprietà di Suning ha intenzione di investire sul rafforzamento della rosa a disposizione di Spalletti, senza però poter compiere passi falsi, dato il controllo serrato dell’Uefa. Il primo obiettivo per i nerazzurri sembrerebbe essere quello di rafforzare le fasce offensive. Candreva ha convinto solo a tratti ed alle sue spalle non c’era una vera e ...

Calciomercato - Inter : 'Icardi vuole restare - ma siamo pronti a tutto. Champions la Disney del calcio' : ... "Ogni volta che vedo una partita di Champions mi rendo conto che è la competizione più esclusiva del mondo - ha continuato Luciano Spalletti - Mi piace vederla in televisione, mi piace parlarne e mi ...

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ all’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...

Calciomercato Inter - Icardi dà il benvenuto a Lautaro Martinez : 'Ti auguro il meglio' : Parlano la stessa lingua e i tifosi nerazzurri si augurano sia così anche in campo, dove dalla prossima stagione faranno coppia fissa: Mauro Icardi ha voluto dare il benvenuto a Lautaro Martinez, ...

Calciomercato Inter - Martinez : “sono felice - è il giorno più bello mia vita” : “È un sogno essere qui, forza Inter”. Sono queste le prime parole di Lautaro Martinez, nuovo acquisto dell’Inter, all’uscita della sede del società. Il giovane attaccante ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro, un accordo che sarà depositato ufficialmente in Lega il prossimo 1 luglio. “Milito mi ha raccontato tante cose dell’Inter, mi ha raccontato le sensazioni che ha vissuto qui – ha ...

Calciomercato Inter - Moratti : 'Lo Scudetto è possibile - ma ora servono gli acquisti' : Un finale di stagione thrilling, che ha regalato all'Inter la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo centrato da Luciano Spalletti, con il 3-2 dell'Olimpico che è ancora vivo negli ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Calciomercato Serie A - ecco i primi botti : Napoli pazzesco - colpi di Juve - Roma ed Inter - le medio-piccole scatenate [FOTO] : 1/26 Calciomercato ...

Calciomercato Inter - Thiago consiglia Rafinha : 'Se sei felice - perchè cambiare?' : Il brutto infortunio al menisco con il Barcellona, poi la rinascita all'Inter. Rafinha ha trovato, in nerazzurro, una nuova casa, dove ritornare a far vedere tutto il suo talento. Diventato in poco ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...