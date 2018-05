Calcio | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario delle partite Programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 29 maggio 2018) Ci sarà anche l’Italia tra le squadre che si contenderanno la vittoria nelin occasione deidel, che si disputeranno a Tarragona (Spagna) tra il 22 giugno e il 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia e dovranno contendersi il primo posto in un triangolare, la cui vincente andrà direttamente in semifinale. I padroni di casa della Spagna, invece, se la giocheranno con l’Algeria e la Macedonia per il primato nel girone A, mentre il gruppo C include ben quattro squadre per gli ultimi due posti in semifinale: si tratta della Francia, tra le favorite per la vittoria finale, della Grecia, della Bosnia e della Turchia. Il torneo prenderà il via il 22 giugno con la fase a gironi, che si concluderà il 26 giugno, mentre il 28 giugno si svolgeranno le due semifinali. Il giorno seguente sarà la voltafinali ...