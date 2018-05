Calciatore di 23 anni ucciso a Sassari | l’arrestato confessa | “Regolamento di conti”

Foggia - incidente all’alba : Michele muore a 19 anni - era un Calciatore del Monte Sant’Angelo : Il giovane Michele La Torre era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto all’alba di domenica nel Foggiano. Viaggiava su un’auto insieme ad altri due giovani quando si è scontrato con un’altra vettura con a bordo due coniugi. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.Continua a leggere

Sassari - Calciatore di 23 anni ucciso dopo una lite : giocava in prima categoria : Perdere la vita soli 23 anni, farlo davanti agli occhi increduli di amici e compagni di squadra. Una coltellata al petto dopo una lite: è morto così Nicola Della Morte, impiantista originario di ...

Sassari - Calciatore dilettante di 23 anni ucciso un un bar. Killer in fuga : Nicola Della Morte, calciatore dilettante di 23 anni, è stato ucciso in un bar di Sassari con una coltellata al petto. Il giovane si trovava in un circolo privato insieme ai suoi compagni di squadra quando avrebbe avuto una lite con un uomo che importunava le ragazze nel locale e che poi l'avrebbe pugnalato uccidendolo.Continua a leggere

Zini - Calciatore di 25 anni - uccide l'ex fidanzata e si suicida : Prima ha convinto la sua ex fidanzata, Elisa Amato, una commessa di 30 anni, a salire in macchina, poi le ha sparato, infine Federico Zini, calciatore del Tuttocuoio, di 25 anni, si è ucciso. I corpi ...

San Miniato - Calciatore uccide la fidanzata poi si suicida/ Giocava nel Tuttocuoio - entrambi avevano 25 anni : San Miniato, calciatore uccide la fidanzata poi si suicida. Giocava nel Tuttocuoio, entrambi avevano 25 anni. Una tragedia avvenuta nella serata di ieri in Toscana(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:35:00 GMT)

Sono stati chiesti 6 anni di reclusione per l’ex Calciatore Vincenzo Iaquinta - coinvolto nel più grande processo per mafia nel Nord Italia : I pubblici ministeri del processo “Aemilia”, il più grande per mafia mai tenuto del Nord Italia, con 240 imputati appartenenti e collusi ad un unico clan della ‘ndrangheta, hanno chiesto 6 anni di reclusione per l’ex calciatore della Juventus e della The post Sono stati chiesti 6 anni di reclusione per l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta, coinvolto nel più grande processo per mafia nel Nord Italia appeared first on Il ...

Processo Aemilia - chiesti 6 anni per l’ex Calciatore campione del mondo Vincenzo Iaquinta : La requisitoria del Processo Aemilia si chiude con la richiesta di condanna per tutti gli imputati. Alcune sono molto pesanti, come quelle per Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Per l’ex calciatore, accusato di reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6 anni di carcere, 19 per il padre per affiliazione alla ‘ndrangheta.Continua a leggere

Gina Lollobrigida : "Violentata a 18 anni da un Calciatore della Lazio" : Mesi fa, quando lo scandalo molestie travolse il mondo del cinema, confessò di aver subito abusi da giovanissima. Ora Gina Lollobrigida rivela dettagli ancora più inquietanti. Un...

Gina Lollobrigida : "A 18 anni fui violentata da un Calciatore della Lazio" : L'attrice si confessa a Libero Quotidiano: "Mi sentivo distrutta e mi sposai in fretta con quello che fu mio marito per superare il trauma"

