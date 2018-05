Bufera sul Commissario Ue Oettinger per una frase sull' Italia

'Dai mercati un segnale agli elettori italiani'. Bufera sul commissario Ue Oettinger. Juncker 'Commento sconsiderato' : Economia L'Italia fa davvero paura: volano i rendimenti dei Btp a breve scadenza di VITTORIA PULEDDA

“I mercati insegneranno agli italiani a votare”. Bufera per un tweet sul commissario Ue Oettinger : «Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti». È quello che avrebbe detto il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger, secondo un tweet di Bernd Thomas Riegert, che anticipa sul social network i contenuti di un’intervista per Deutsche Welle, l’emittente pubblica tedesca. ...

La festa del Giro tra buche e sampietrini : Bufera sul Campidoglio : Si chiude tra le polemiche la «passerella romana» del Giro d'Italia, 21ª e ultima tappa dell'edizione 101, con i ciclisti che protestano per le cattive condizioni del manto stradale. Gli atleti ...

Bufera sul football Usa - Trump vuole punire gli atleti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 3 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Amazon - Bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia : "A rischio i diritti civili" : Rekognition è usato in Florida e in Oregon per servizi disorveglianza. "Pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati", è l'accusa

"Dirò a Parigi che la Tav è superata" Nuova Bufera sulle parole di Di Maio : "Per una questione di cortesia andremo a dire alla Francia che la Tav è superata". Ieri sera, nel corso dell'assemblea dei parlamentari grillini, Luigi Di Maio è tornato ad aprire le ostilità nei confronti dell'Alta velocità. "Occorre seguire la strada scritta nel contratto - ha detto ai suoi - ma è chiaro che il nostro ministro delle Infrastrutture dovrà andare a dire alla Francia che l'Alta velocità è superata". Una posizione belligerante che ...