Brigitte Nielsen incinta a 54 anni? La foto su Instagram fa discutere

Brigitte Nielsen col pancione a 54 anni : La foto di un pancione e la frase: "La famiglia sta diventando più grande". Brigitte Nielsen, 55 anni a luglio, scatena i fan su una presunta...

Brigitte Nielsen incinta a 54 anni : la foto col pancione su Instagram : Brigitte Nielsen incinta. E’ la stessa attrice e modella a postare una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae con il pancione: “La famiglia sta crescendo“, scrive. In molti hanno inizialmente pensato si trattasse di una foto di scena, magari scattata sul set di un nuovo film ma la notizia non è stata smentita dai giornali tedeschi. Brigitte, 54 anni, sarebbe quindi in attesa del quinto figlio. Da dodici anni ...

Brigitte Nielsen incinta a 54 anni? "La famiglia sta diventando più grande" : "La famiglia sta diventando più grande". Con questo messaggio, pubblicato sui social assieme a una foto con il pancione in bella vita, Brigitte Nielsen ha annunciato la sua gravidanza. Per lei, 55 anni a luglio, si tratterebbe del quinto figlio. E nonostante l'immagine lasci poco spazio ai dubbi, c'è chi sospetta che si tratti una provocazione o di una trovata pubblicitaria. La tesi sarebbe sostenuta dal fatto che non c'è traccia di ...

«La famiglia si sta allargando» : Brigitte Nielsen è incinta? : Brigitte Nielsen è incinta? È questa la domanda che circola con insistenza sul web da quando l’attrice danese ha postato su Instagram una foto con il pancione in bella mostra. «La famiglia si sta allargando», scrive a fianco dell’immagine, lasciando poco spazio a fraintendimenti. Per lei, 55 anni a luglio, si tratterebbe del quinto figlio dopo i quattro avuti da tre uomini diversi: Julian, con il primo marito Kasper Winding, Kilian, con il ...

Cobra il film su 20/ Curiosità e cast con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen (oggi - 21 aprile 2018) : Cobra, il film in onda sul 20 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e Reni Santoni, alla regia George Pan Cosmatos. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:07:00 GMT)

COBRA/ Sul 20 il film con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen (oggi - 21 aprile 2018) : COBRA, il film in onda sul 20 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e Reni Santoni, alla regia George Pan Cosmatos. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:11:00 GMT)

Brigitte Nielsen sulla sedia a rotelle - ecco cosa le è successo : L' icona sexy anni '80, Brigitte Nielsen , è stata paparazzata all'aeroporto di Philadelphia in condizioni di salute non ottimali: scarpe e cappotto rosa confetto, cagnolino in braccio e occhialoni da ...

Brigitte Nielsen/ In sedia a rotelle all’aeroporto : cosa è successo all'attrice? : Brigitte Nielsen è stata fotografata all'aeroporto di Philadelphia: l'attrice è apparsa sulla sedia a rotelle, mentre veniva trasportata verso il suo suv.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Brigitte Nielsen fotografata sulla sedia a rotelle sul set con l'ex : Brigitte Nielsen fotografata all'aeroporto di Philadelphia: l 'attrice è apparsa stanca e sulla sedia a rotelle, mentre veniva trasportata verso il suo suv. La Nielsen è a Philadelphia per partecipare ...

Brigitte Nielsen fotografata sulla sedia a rotelle sul set con l'ex : Brigitte Nielsen fotografata all'aeroporto di Philadelphia: l 'attrice è apparsa stanca e sulla sedia a rotelle, mentre veniva trasportata verso il suo suv. La Nielsen è a Philadelphia per partecipare ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di salute dell’ex sex symbol che negli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

Brigitte Nielsen choc - fotografata sulla sedia a rotelle : sul set con l'ex : Una Brigitte Nielsen inedita quella fotografata all'aeroporto di Philadelphia. L'attrice è apparsa stanca e sulla sedia a rotelle, mentre veniva trasportata verso il suo...