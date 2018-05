Brigitte Nielsen incinta a 54 anni | la foto col pancione su Instagram

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018). E’ la stessa attrice e modella a postare unasul suo profiloche la ritrae con il: “La famiglia sta crescendo“, scrive. In molti hanno inizialmente pensato si trattasse di unadi scena, magari scattata sul set di un nuovo film ma la notizia non è stata smentita dai giornali tedeschi., 54, sarebbe quindi in attesa del quinto figlio. Da dodicil’attrice è sposata con Mattia Dessi, che ha 15meno di lei. family getting larger ❤️ #me #family ##babybump Un post condiviso da(@real) in data: Mag 27, 2018 at 1:03 PDT L'articoloa 54: lacolsuproviene da Il Fatto Quotidiano.