Boxe femminile | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Boxe femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale verso gli Europei. Spiccano Testa - Mesiano e Alberti : Si avvicinano gli Europei 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 4 al 13 giugno. Proprio in vista della rassegna continentale è stato convocato un collegiale che si terrà ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Al termine le azzurre convocate partiranno alla volta della capitale bulgara per andare a caccia delle medaglie. Spiccano soprattutto Irma Testa, Alessia Mesiano e Valentina Alberti. Roberta Bonatti ...

Biancamaria Tessari - la perla sarda della Boxe al femminile. Oro agli europei Youth. E adesso missione mondiali : Il tecnico non era presente all'incontro finale - dove Biancamaria è stata assistita da un'altra allenatrice - ma ha seguito la sua pupilla in streaming. 'È stata una tortura - aggiunge tra il serio ...

Boxe femminile - le convocate dell’Italia per il training camp. Ci sono Irma Testa e Alessia Mesiano : Dal 23 aprile al 2 maggio si svolgerà un raduno della Nazionale Italiana di Boxe femminile ad Assisi. Il training camp, propedeutico agli Europei, coinvolgerà dodici azzurre. Di seguito le convocate. Roberta Bonatti (48kg) Stephanie Silva (48kg) Roberta Mostarda (51kg) Giulia Arianna De Laurenti (54kg) Alessia Mesiano (57kg) Irma Testa (60kg) Francesca Martusciello (60kg) Valentina Alberti (64kg) Rebecca Nicoli (64kg) Monica Floridia ...

Boxe - Europei U22 2018 : splende l’Italia femminile! Irma Testa - Rebecca Nicoli e Francesca Martusciello volano in finale : Prosegue l’ottimo Europeo Under 22 dell’Italia a Targu Jiu (Romania). Oggi erano in programma le semifinali femminili, con ben quattro italiane impegnate. Irma Testa avrà la possibilità di mettersi l’oro al collo nei 57 kg. La 21enne di Torre Annunziata si è liberata agevolmente della turca Us e domenica se la vedrà con la romena Cosma. Anche Rebecca Nicoli salirà sul ring per la medaglia più preziosa, nei 64 kg: oggi si è ...

Boxe - l’Italia femminile perde 4-3 il dual match contro la Francia. Vince Mesiano - battuta Alberti : La Nazionale Italiana di Boxe femminile è stata sconfitta dalla Francia per 4-3 nel dual match svoltosi a Frejus. Il ko delle azzurre è parso immeritato a coach Cadarella: “Stephanie Silva ha perso alla fine di un match equilibrato, Mostarda ha vinto nettamente e bene il suo incontro così come la Mesiano e la Amato. Sconfitte paradossali quelle delle Alberti e della Delaurenti che avrebbero meritato la vittoria. La Flahli non è andata male ...