Borsa | Tokyo apre in calo | -0 | 31%

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 13% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,13% – La Borsa di Tokyo apre la settimana chiudendo in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.481,09 punti, con un guadagno di appena 30,30 punti, pari allo 0,13 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.488,95 punti, salendo 6 minuti dopo fino a 22.547,67 punti, il livello più ...

Borsa - TOKYO APRE POCO VARIATA A +0 - 19% : Attese per Italia, summit Trump-Kim 131 CONFESERCENTI:105MILA AMBULANTI ABUSIVI 16,5% del totale,fatturato 1,85 mld 132

Borsa - Tokyo apre poco variata a +0 - 19% : 03.48 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi geopolitici in vista del summit tra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim e mentre aumenta l'incertezza politica in Italia dopo lo stallo sulla formazione del nuovo governo che pesa sulla moneta unica. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,19% a quota 22.492,99, con un guadagno di 42 ...

Borsa di Tokyo in lieve recupero - Nikkei guadagna 0 - 06% : Borsa di Tokyo in lieve recupero, Nikkei guadagna 0,06% – La Borsa di Tokyo dopo le perdite dei giorni scorsi oggi ha chiuso in lieve recupero. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.450,79 punti, con un guadagno di appena 13,78 punti, pari allo 0,06 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.380,22 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 22.318,15 ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 1 - 11% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 1,11% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.437,01 punti, con una perdita di 252,73 punti, pari all’1,11 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.621,29 punti, salendo 2 minuti dopo fino a 22.644,69 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo - Nikkei -1 - 18% : Roma, 23 mag. , askanews, Seduta negativa quella di oggi per la borsa di Tokyo che ha chiuso con il Nikkei in calo dell'1,18%, a 22.689 punti.

Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo - Nikkei -1 - 18% : Roma, 23 mag. , askanews, - Seduta negativa quella di oggi per la borsa di Tokyo che ha chiuso con il Nikkei in calo dell'1,18%, a 22.689 punti. 23 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 1 - 18% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 1,18% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.689,74 punti, con una perdita di 270,60 punti, pari all’1,18 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.868,79 punti, salendo 50 minuti dopo fino a 22.949,73 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa Tokyo apre in lieve calo - -0 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 23 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che guardano a un possibile stallo dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre ...

Borsa Tokyo apre in lieve calo - -0 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 23 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che guardano a un possibile stallo dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre ...

Tokyo - Borsa apre negativa : Nikkei-0 - 35% : 2.35 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che guardano a un possibile stallo dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre è in forse il summit in programma il 12 giugno a Singapore tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il Nikkei cede lo 0,35%. Sul mercato valutario lo yen si stabilizza dai minimi in 5 mesi sul dollaro, a un livello di 110,70, e sulla ...

Borsa : Tokyo - chiude in calo - -0 - 18% : ANSA, - Tokyo, 22 MAG - La Borsa di Tokyo termina gli scambi poco variata, mentre vanno avanti i negoziati tra Cina e Stati Uniti sulla riduzione dell'avanzo commerciale di Pechino, e si ferma il ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 18% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,18% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.960,34 punti, con una perdita di 42,03 punti, pari allo 0,18 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.025,95 punti, salendo 2 minuti dopo fino a 23.031,67 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel ...

Borsa di Tokyo - ancora rialzo - Nikkei guadagna 0 - 31% : Borsa di Tokyo, ancora rialzo, Nikkei guadagna 0,31% – La Borsa di Tokyo comincia la settimana confermando il trend positivo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.002,37 punti, con un guadagno di 72,01 punti, pari allo 0,31 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.937,58 punti, scendendo mezz’ora dopo fino a 22.935,31 punti, il livello più ...