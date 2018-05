Borsa Milano pesante -3 | 02% | spread Btp-Bund a 304 punti base

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ubi Banca a -5 - 8% - Unicredit a -4 - 9% - 29 maggio 2018 - : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica e alle parole di Visco.

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ubi Banca a -5 - 8% - Unicredit a -4 - 9% (29 maggio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica e alle parole di Visco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:22:00 GMT)

Borsa di Milano sull'altalena - -2 - 7% - - vola spread a 270 punti : Roma, 29 mag. , askanews, La Borsa di Milano è sull'altalena e lo spread Btp-Bund vola segnando nuovi record questa mattina sulla scia della crisi politica italiana. Dopo un'apertura in calo del 2%, ...

Borsa : Milano subito pesante - -1 - 7% Ftse Mib con banche e Poste giu' - RCOP - : Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva concreta di elezioni subito dopo l'estate. Male anche Madrid , -1,4%, a due giorni dalla discussione in Parlamento della ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Cottarelli e Visco (29 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica e alle parole di Visco . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 04:38:00 GMT)

Borsa : Milano chiude con Ftse Mib -2 - 08% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa Milano chiude in calo di oltre 2% su timori politica : La BORSA di MILANO perde oltre il 2% con i bancari sotto pressione sui timori politici, in unmercato che segue l'andamento dello spread tra Btp e Bund. Si teme che nuove elezioni diano una forte ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 08% - Banco Bpm a -6 - 58% (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Unicredit a -4 - 7% - Banco Bpm a -6 - 5% (28 maggio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:01:00 GMT)

Borsa - Milano in picchiata. Spread risale a 233 punti : Bancari sotto pressione a Piazza Affari. Gli analisti predicano cautela, anche l'euro torna sui minimi da 6 mesi

Borsa Milano inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Borsa Milano peggiora -0 - 52% e lo spread risale a 206 punti : Roma, 28 mag. , askanews, Marcata volatilità sui mercati italiani, con la Borsa di Milano che dopo aver invertito la rotta accentua i nuovi cali al meno 0,52 per cento dell'indice Ftse-Mib, a fronte ...

Borsa : europee proseguono positive - Milano in rosso (-0 - 12%) : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Prosegue positivo l’andamento delle piazze finanziarie europee con la sola Milano che ha girato in negativo. Alle 11 Francoforte avanza dello 0,24%, Madrid segna +0,42%, Parigi +0,27%, Amsterdam +0,17%, Bruxelles +0,07%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,12%, l’All Share -0,16%. L'articolo Borsa: europee proseguono positive, Milano in rosso (-0,12%) sembra essere il primo su Meteo Web.