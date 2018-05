Borsa in rosso | e lo spread sale ancora

La crisi politica fa volare lo spread : banche ko e Borsa in rosso : A rassicurare i mercati non basta l'incarico del Quirinale a Carlo Cottarelli per un governo tecnico che porti il paese fino alle elezioni e neppure le parole del premier designato "l'economia ...

Governo - Cottarelli al Quirinale. Salvini : se Berlusconi lo vota stop alleanza. Borsa in rosso - spread su : Alle 11.30 l’ex commissario alla spending review al Colle per ricevere l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. La Borsa vira in rosso e lo spread torna a salire a 205...

Borsa : europee proseguono positive - Milano in rosso (-0 - 12%) : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Prosegue positivo l’andamento delle piazze finanziarie europee con la sola Milano che ha girato in negativo. Alle 11 Francoforte avanza dello 0,24%, Madrid segna +0,42%, Parigi +0,27%, Amsterdam +0,17%, Bruxelles +0,07%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,12%, l’All Share -0,16%. L'articolo Borsa: europee proseguono positive, Milano in rosso (-0,12%) sembra essere il primo su Meteo Web.

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...

Borsa - spread oltre 170 punti. Piazza Affari in rosso - ma pesano le cedole : Sul Ftse Mib pesa lo stacco delle cedole per 19 società del paniere. Milano maglia nera in Europa ma il super dollaro spinge la galassia Agnelli

Governo - lo spread sale a 150. Borsa in rosso : Pesano le incertezze politiche sui mercati: timori dell'Europa dopo le indiscrezioni circolate sulla bozza di contratto Lega-M5s. Salvini: "Giochini della grande finanza" Governo, Salvini: "Contratto ...

Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata : Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo ...

Borsa : Milano apre in rosso - -0 - 2% - : ANSA, - Milano, 8 MAG - Apertura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,23% a 24.488 punti.

Tesla vede ancora rosso : Musk dribbla gli analisti ma scivola in Borsa : È stata la conference call “più insolita degli ultimi venti anni”, secondo Morgan Stanley. Nell’occhio del ciclone ci sono Elon Musk e la sua Tesla. Sono stati presentati oggi i risultati del primo trimestre del 2018 e non sono mancare le scintille tra gli analisti e il fondatore di Tesla. Che, senza mezzi termini, ha bollato le loro domande come “noiose” e “aride”. Ma andiamo con ordine e partiamo dai ...

In rosso la Borsa di Wall Street : Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto fermi i tassi di interessi lasciando aperta la porta a ulteriori rialzi del costo del denaro. E' ...

Borsa : Europa in rosso - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 3 MAG - Si consolidano i ribassi sulle Borse europee a metà giornata, con Milano che ritraccia dai massimi dal 2009 in attesa di un nuovo giro di consultazioni per la formazione del ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - Francoforte unica in rosso : Le principali borse europee chiudono la giornata di contrattazioni in rialzo con l'unica eccezione di Francoforte che cede lo 0,22%. La migliore è Parigi che porta a casa un +0,21%, seguita da Londra ...

In rosso la Borsa americana. Pesano tensioni geopolitiche : Partenza in calo per la Borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori appesantito dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia . Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta lasciando ...