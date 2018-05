Borsa giù del 3% | spread a 280 Volano i tassi sui BTp a due anni

Borsa : Milano subito pesante - -1 - 7% Ftse Mib con banche e Poste giu' - RCOP - : Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva concreta di elezioni subito dopo l'estate. Male anche Madrid , -1,4%, a due giorni dalla discussione in Parlamento della ...

Oggi Cottarelli presenta la lista dei ministri. Spread a 260 - è record dal 2013. Giù la Borsa : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà Oggi al Colle, lo Spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha superato la soglia dei 260 punti e si è attestato a quota 262, ai massimi dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro P...

Borsa ancora giù - volano lo spread con la Spagna e i Cds : Roma, 28 mag. , askanews, Non si arrestano le vendite a Piazza Affari e sui titoli di Stato italiani anche dopo lo stop all'esecutivo composto da M5s e Lega. L'azionario milanese lascia sul terreno il ...

Spread vola oltre quota 233. Borsa giù - crollano le banche : Giornata da dimenticare per Piazza Affari, peggiore listino in Europa, sulle tensioni politiche che stanno agitando non solo il Bel Paese ma anche l'Europa ed i mercati finanziari. Dopo il fallimento ...

Borsa in calo - lo spread risale oltre 230. Banche giù : Dopo il no del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Paolo Savona ministro dell'Economia, per difendere l'Italia nell'euro, e la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte che ha fatto ...

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace il nome di Carlo Cottarelli : Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo lo stop al governo Lega-Movimento 5 Stelle e in vista dell'incontro tra Cottarelli e Mattarella questa mattina al Quirinale. Il 'primo' Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,16% a quota 22.662 punti; All Share +1,33% Segui su affaritaliani.it

Spread sfonda quota 200 - Borsa giù : Mercati in tensione mentre il premier incaricato Giuseppe Conte cerca di trovare l'intesa su alcuni ministri chiave, come il Tesoro. Lo Spread torna a salire paurosamente mentre la Borsa di Milano ...

