Borsa a picco e spread in volo

Borsa - lo stop a M5S-Lega non ferma le vendite. Vola lo spread - banche a picco : Il Ftse Mib è arrivato a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere, lasciando sul campo il 2% circa, con un rialzo dello spread, salito a 235 punti, i massimi da fine 2013. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, è sciVolato. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Banche a picco in Borsa - ma la colpa non è solo della politica : Il mercato punisce gli istituti di credito. Perché il boom dei profitti del primo trimestre si spiega anche con operazioni straordinarie E la ristrutturazione del settore, avviata con colpevole ritardo, non è ancora stata completata Parte la dieta di Btp "

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 220 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo - Cottarelli al Quirinale. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 220 : Alle 11.30 l’ex commissario alla spending review è giunto al Colle per ricevere l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...

Mps - la Lega : «Cambiare governance» E il titolo va a picco in Borsa : -9% Padoan : «Risparmi a rischio» : Proprio l'andamento del titolo di Mps è oggetto di un durissimo intervento del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, che imputa esplicitamente il forte ribasso alle anticipazioni del «contratto» ...

Borsa - Milano va a picco con timori politica : L'incertezza politica e lo scenario di indiscrezioni emerse con la prima bozza del 'contratto' per il Governo preparato da Movimento 5 Stelle e Lega mandano a picco la Borsa di Milano. Il Ftse Mib chiude la seduta ...

Borsa a picco - per i paperoni russi un conto da 16 miliardi di dollari : ... quando il crollo del petrolio fece collassare l'economia russa. La volatilità del suo cambio nell'ultimo mese ha iniziato a competere con quella del rand sudafricano. Tutti e 27 i miliardari della ...

Russia : a picco la Borsa - indici -10% : ANSA, - MOSCA, 9 APR - La Borsa di Mosca aumenta le perdite. Il listino in rubli , MOEX, va oltre infatti il -8% mentre quello in dollari , RTS, segna -10%. Lo riportano le agenzie. L'RTS è sceso ...

Perché le piccole e medie aziende che si quotano in Borsa sono tanto aumentate : Il ricorso alternativo al mercato dei capitali è visto storicamente con una certa diffidenza; del resto gli investimenti in borsa sono considerati in economia 'capitale di rischio'. Ma, negli ultimi ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in Borsa| L'accusatore : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...