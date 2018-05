BOOM! Mondiali 2018 su Canale 5 | tra le due litiganti | la terza gode Ilary Blasi al

davidemaggio

(Di martedì 29 maggio 2018)La partita è aperta e la formazione è in via di definizione. Le certezze sono tutte al maschile (Savino, Gialappa’s…), per le quote rose deitargati Mediaset, invece, non si è ancora trovata la (s)quadra. Se, inizialmente, al timone dello show calcistico di5 era stata designata Belen Rodriguez, vi abbiamo successivamente anticipato l’uscita di scena di quest’ultima (relegata su Italia 1) in favore della padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi. C’è, però, chi non ha digerito lo ’sgambetto’, in realtà legato a strategie di palinsesto per la prossima stagione. E’ così che è iniziata una ‘battaglia’ tutta al femminile che ha visto uscire (per il momento) di scena Alessia Marcuzzi e rientrare in gioco Belen sull’ammiraglia, seppur con un ruolo di minor peso. Per la ...